النفط يستقر عند أعلى مستوياته لما يقرب من شهرين بفضل النمو الاقتصادي القوي

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي، لتستقر عند أعلى مستوياتها منذ نحو شهرين، إذ عزز النمو الاقتصادي الأمريكي، وتوقعات بارتفاع الطلب الصيني، ومخاوف الإمدادات في الشرق الأوسط، أسعار النفط. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، بما يعادل 1.4 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 83.55 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 78.01 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق للخامين منذ نوفمبر الماضي. وحقق كلا الخامين مكاسب أسبوعية تزيد عن 6 بالمئة، وهي أكبر زيادة أسبوعية لهما منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال المتحدث باسم الحوثيين إن القوات البحرية نفذت عملية استهدفت ناقلة نفط في خليج عدن أدى إلى اندلاع حريق فيها، ما زاد من المخاوف من تعطل إمدادات النفط. وتلقى النفط دعما اضافيا الأسبوع الماضي بفعل تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، حيث إن استنزاف المخزونات، خاصة حول نقطة تسليم خام غرب تكساس الوسيط في كوشينغ في أوكلاهوما وعبر الغرب الأوسط، يمكن أن يخلق ضغطا على أسعار العقود الآجلة القريبة. ومن جانب الطلب، سجلت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، نموا اقتصاديا أسرع من المتوقع في الربع الرابع، حسبما أظهرت بيانات يوم الخميس. ويرجح المتعاملون أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في مايو، بدلاً من مارس، ما سيلقي بظلاله على أسعار العقود الآجلة للخام.
الأسعار الفورية في آسيا ثابتة دون 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على الرغم من المخاطر الجيوسياسية
ظلت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا أقل من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار تفوق المخزونات القوية والطقس المعتدل على المخاطر الجيوسياسية في البحر الأحمر. وظل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال دون تغيير عن مستوى الأسبوع الماضي عند 9.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. قال محللون إن الطلب الفوري على الغاز الطبيعي المسال من المشترين الآسيويين شهد زيادة، بعد أن انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي إلى أقل من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ودفعت الهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر مؤخرا قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى اتخاذ طريق أطول عبر رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى تأخير الشحنات إلى العملاء الأوروبيين. وفي سوق الغاز الأوروبي، تراجعت الأسعار بشكل طفيف بسبب التوقعات بدرجات حرارة معتدلة نسبياً، الأمر الذي قد يحد من السحب المتبقي من المخزون في القارة قبل شهر أبريل. وفي الولايات المتحدة، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال للأسبوع الرابع على التوالي إلى 1.70 مليون طن متري الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحديات التشغيلية الناتجة عن الطقس شديد البرودة. وقد يقل تحميل الغاز هذا الشهر عن المستوى القياسي المسجل في ديسمبر مع تعطل الإنتاج في فريبورت للغاز الطبيعي المسال وكوربوس كريستي.
إعداد: مؤسسة العطية.
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