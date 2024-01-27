«RIMOWA» الألمانية تطرح ألواناً جديدة من الحقائب

أعلنت العلامة الألمانية ((RIMOWA))، عن مجموعة جديدة من الحقائب، تشمل مختلف الفئات، حيث تعيد من خلالها ابتكار مجموعة ((Essential))، بمجموعة من الألوان الجديدة.

وكشفت العلامة الألمانية عن لون أزرق غني، يبدو زاهياً وهادئاً في الوقت عينه، فيجسّد روح البحر النابضة بالطاقة المهدّئة، وبالمزايا المجدّدة للنشاط والحيوية. ويكسو اللون الآسر حقائب مجموعة ((Essential)) المتألّقة والمخدّدة، فيزيدها تميّزاً.

تصاميم

وتواصل العلامة الألمانية مهمتها التي تهدف إلى إلقاء الضوء على التصاميم الهندسية المميّزة حول العالم، ومن هذا المنطلق، اختارت منزلاً مبنياً في خمسينيات القرن الماضي، يقع في ضواحي برشلونة، لتصوّر فيه حملتها الإعلانية، فالتقطت صوراً رائعة للمجموعة الجديدة محدودة الإصدار بين أحضانه.

وتتميّز اللقطات بمزيج استثنائي، حيث يضفي لون البحر الأزرق الهادئ، لمسة عصرية مبهرة على أقواس المنزل التقليدية، وبلاطه الكلاسيكي، والضوء الطبيعي الذي يغمره.

وتعكس مجموعة الحقائب الجديدة المصممة من البوليكربونات، المهارات الحرفية التي يتمتع بها خبراء الدار، إذ تجسّد الإتقان في إضفاء لون البحر الأزرق على كافة تفاصيلها، بدءاً من هيكلها الخارجي، وصولاً إلى إطار عجلاتها.

وتم تصميم مجموعة الحقائب لترافق المسافرين في كافة رحلاتهم حول العالم، لذلك تتمتّع هذه الحقائب بمزايا كثيرة، بدءاً من المسكة العملية القابلة للتمدّد، والنظام الثوري متعدد العجلات، الذي يضمن لك الاستمتاع بتجربة سفر مريحة، وصولاً إلى الأقفال المعتمدة لدى إدارة أمن النقل للحفاظ على ممتلكاتك بأمان.

وتتمتّع هذه المجموعة أيضاً بتصميم داخلي مؤلّف من جزأين، يشمل حيّزاً مزوّداً بسحّاب بالكامل، لكافة لوازمك خلال السفر، وحيزاً في الجهة الأخرى بنظام ((Flex Divider))، القابل للتعديل، من أجل تنظيم مقتنياتك وترتيبها.

ولا تكتمل المجموعة بدون سلسلة من الأكسسوارات المتوفرة بلون البحر الأزرق، تشمل حقيبة أدوات النظافة الشخصية ومكعّبات التوضيب، للتمتّع بإطلالة سفر متناسقة.