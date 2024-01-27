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«شارلوت تلبوري» تطلق أول نشاط لها في التجارة الإلكترونية بالمنطقة

1/27/2024 9:16:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت ((شارلوت تلبوري))، العلامة التجارية الحائزة العديد من الجوائز والأفضل مبيعاً في مجال المكياج والعناية بالبشرة، أول موقع خاص بها على الإطلاق للتجارة الإلكترونية في الإمارات والسعودية. وسوف تسمح هذه الخطوة بزيادة قدرتها على توفير منتجاتها المحبوبة عالمياً للمكياج الساحر والعناية الفائقة بالبشرة في الشرق الأوسط.

ويمثل موقع الشركة وجهة رقمية جديدة ورائعة لتسليط الضوء على منتجات شارلوت التي يمكن بسهولة اختيارها واستخدامها، حيث صار بإمكان المتسوقين التعرف إلى ابتكارات شارلوت الحائزة جوائز في مجال العناية بالجمال وفي شرائها.

بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لعشاق الجمال والمتسوقين فرصة اكتشاف إلهام يومي للمكياج والعناية بالبشرة، التعلم والابتكار مع إطلالات قابلة للتسوّق، إلى جانب وصول مبكر وحصري إلى عمليات إطلاق منتجات جديدة. لم تكن تجربة عالم شارلوت للمكياج والعناية بالبشرة أسهل في أي وقت مضى.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق ((شارلوت تلبوري بيوتي)) في سبتمبر 2013 على يد سيدة الأعمال المميزة شارلوت تلبوري، حاملة وسام الإمبراطورية البريطانية من رتبة عضو، وجاءت ثمرة رغبتها الطويلة في تمكين الجميع بالشعور بأجمل صورة من ذواتهم، ولمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على التمتع بالثقة بالنفس لكي يحققوا أكبر أحلامهم وأكثرها جرأة.

وتتوفر مجموعة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والمكياج المناسبة لجميع درجات ألوان البشرة، ظلالها، أنواعها، وتهدف إلى الارتقاء بجمال وإطلالة البشرة باستخدام المكوّنات الأعلى جودة. وتم تركيبها في مصانع متخصصة عبر كافة أنحاء العالم ويتم تقديمها في تشكيلة مميزة من الأغلفة الراقية والفاخرة.

ويعتبر الابتكار الأول في السوق أمراً أساسياً، لذلك نعمل مع مختبرات رائدة عالمياً على التقدّم تقنيّاً، التركيبات المدعومة بالأبحاث والمكوّنات فائقة التطوّر. حتى الآن، حازت ((شارلوت تلبوري بيوتي)) أكثر من 500 جائزة في هذه الصناعة، كما تواصل تحطيم الأرقام القياسية عبر المناطق، والقنوات والفئات.

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