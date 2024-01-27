إكس تعلن تأسيس قسم جديد للإشراف على المحتوى

أعلنت منصة "إكس"

تأسيس قسم في أوستن بولاية تكساس،

مخصص لمكافحة المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على القصّر، وهو موضوع يوليه المشرعون الأمريكيون أهمية خاصة.

وسيكون الهدف الأولي لـ"مركز التميز في مجال الأمن" توظيف "100مشرف" يركزون أساساً على هذا النوع من المنشورات، وكذلك على الانتهاكات الأخرى لقواعد الشبكة الاجتماعية، حسب ما أفاد، السبت، مدير العمليات في إكس جو بيناروش.

وشدد بيناروش على أن "إكس ليس لديها نشاط يركز على الأطفال، لكن من المهم أن نقوم بهذه الاستثمارات لمنع المجرمين من استخدام منصتنا لأي نوع من التوزيع أو التعامل مع المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على القصّر".

ونشرت الشركة التي اشتراها إيلون ماسك نهاية عام 2022 بياناً، الجمعة، حول جهودها في هذا المجال، قائلة إنها "مصممة على جعل إكس مكاناً غير مضياف للساعين إلى استغلال القصّر".

وذكّر بيناروش أيضاً أن الأطفال دون سن 13 عاماً لا يمكنهم فتح حساب، فيما يخضع القصّر الأكبر سناً لقواعد أكثر صرامة من الراشدين في ما يتعلق بسرية البيانات، ولا يتم استهدافهم بالإعلانات.

تأتي هذه الإعلانات قبل جلسة استماع كبرى في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، بعنوان "عمالقة التكنولوجيا وأزمة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت".

واستدعت اللجنة رؤساء شركات "ديسكورد" و"ميتا" و"سناب" و"تيك توك" و"إكس"، وستكون ليندا ياكارينو المديرة العامة لشركة إكس حاضرة.

وكانت ياكارينو في واشنطن الأسبوع الماضي لعقد اجتماعات مع المشرعين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري حول موضوع حماية الطفل والإشراف على الشبكات والمعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي.

وقال جو بيناروش: "أردنا مساعدة أعضاء مجلس الشيوخ ومساعديهم على فهم إلى أي مدى إكس شركة جديدة، ونشرح لهم ما الذي تغير خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية..

خاصة في ما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال".

كما أوضح أن أكثر من 2000 شخص، توظفهم إكس أو شركات متعاقدة معها، يشرفون على المحتوى.

واشترى ماسك موقع تويتر متعهداً بإعادة "حرية التعبير"، وتمت مذاك إزالة العديد من القواعد أو تخفيفها، وتمكن العديد من الشخصيات المحظورة من العودة.

وفي ديسمبر الماضي، فتح الاتحاد الأوروبي "تحقيقاً رسمياً" يستهدف إكس، بسبب انتهاكات محتملة للقواعد الأوروبية الجديدة لناحية الإشراف على المحتوى والشفافية، مثل وجود عدد قليل جداً من المشرفين أو الإبلاغ غير الفعال عن المحتوى غير القانوني.