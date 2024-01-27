تعادل مثير بين مرسيليا وتسعة من لاعبي موناكو في الدوري الفرنسي

تعادل أولمبيك مرسيليا على أرضه 2-2 أمام تسعة لاعبين من موناكو، السبت، ليفشل الضيوف في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم مرسيليا بقيادة المدرب جينارو جاتوسو إلى المركز السادس برصيد 29 نقطة، فيما ظل موناكو في المركز الرابع برصيد 34 نقطة متساوياً مع بريست الذي يحل ضيفا على باريس سان جيرمان المتصدر غدا الأحد.

وتقدم موناكو بعد سبع دقائق من البداية عندما ارسل ألكسندر جولوفين تمريرة رائعة إلى وسام بن يدر ليضعها قائد الفريق في الشباك بهدوء.

لكن الفريق الضيف تعرض لضربة قوية بعدها بأربع دقائق عندما تلقى المدافع جييرمو ماريبان بطاقة حمراء بسبب عرقلة فيتينيا لاعب مرسيليا.

وأدرك بيير-إيمريك أوباميانج التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 38 بعد أن ارتدت تسديدة فيتينيا من القائم ليضع اللاعب الجابوني الكرة في المرمى من مسافة قريبة.

وأعاد ماجنيس أكليوش فريقه موناكو إلى التقدم قبل لحظات من نهاية الشوط الأول بعد هجمة سريعة، لكن ليوناردو باليردي أدرك التعادل في الدقيقة 50 بتسديدة مذهلة بعيدة المدى أعادت الحياة إلى ملعب فيلودروم.

وبدا أن موناكو يشكل تهديدا على مرمى مرسيليا من خلال الهجمات المرتدة لكن آماله في تحقيق الفوز تقلصت عندما تراجع عدد لاعبيه إلى تسعة في الدقيقة 86 بعد حصول دينيس زكريا على البطاقة الصفراء الثانية.



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