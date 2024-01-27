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«إكسير الشباب» موجود في داخلنا

1/27/2024 7:17:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجد العلماء في مختبر ((كولد سبرينغ هاربور)) في نيويورك أن بعض خلايا الدم البيضاء يمكن ((إعادة برمجتها)) لتلعب دور ((إكسير الشباب)) فتمنع أجسامنا من التدهور.

ويعيد هذا العلاج عقارب الساعة إلى الوراء و((تجديد شباب)) من يعانون من علامات الشيخوخة.

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