«إكسير الشباب» موجود في داخلنا

«إكسير الشباب» موجود في داخلنا
التاريخ
1/27/2024 7:17:15 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وجد العلماء في مختبر ((كولد سبرينغ هاربور)) في نيويورك أن بعض خلايا الدم البيضاء يمكن ((إعادة برمجتها)) لتلعب دور ((إكسير الشباب)) فتمنع أجسامنا من التدهور.
ويعيد هذا العلاج عقارب الساعة إلى الوراء و((تجديد شباب)) من يعانون من علامات الشيخوخة.
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