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السمع يعود لطفل «أصم» بعد علاج جيني رائد

1/27/2024 7:17:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكن صبي في الحادية عشرة يعاني منذ ولادته ((الصمم الشديد)) بعد خضوعه لعلاج جيني جديد من أن يسمع ((للمرة الأولى في حياته))، وفق ما أعلن مستشفى في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

وأوضح مدير الأبحاث السريرية في المستشفى، جون جيرميلر، أن العلاج الجيني الذي طبق على المريض عصام دام ((يهدف إلى تصحيح خلل جين نادر جداً)).

وبعد نحو أربعة أشهر، تحسن سمع عصام إلى حد أنه بات يعاني فقط فقدان السمع الخفيف إلى المتوسط. غير أن الصبي قد لا يتمكن من التحدث، لأن الجزء من الدماغ المخصص لاكتساب الكلام يتوقف عن العمل في سن الخامسة تقريباً.

وكشفت دراسة في مجلة ((لانسيت)) الطبية أن علاجاً مماثلاً أجري في الصين لستة أطفال صم مكن خمسة منهم من استعادة سمعهم.

وأوضح المشارك في إعداد الدراسة والباحث في مستشفى ((ماساتشوستس آي أند إير))، في الولايات المتحدة، تشنغ يي تشن، أن ((بعض هؤلاء الأطفال بات يستطيع إجراء محادثة عادية والتحدث بالهاتف)).

بدورها، قالت المديرة العامة لشركة ((سانسوريون)) الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية، نوال أوزرن، إن ((ميزة هذا العلاج تكمن في إعطائه للأطفال الصغار جداً، مما يساعدهم على اكتساب اللغة)).

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