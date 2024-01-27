10 معالم ابتكارية في دبي حطمت أرقام «غينيس» القياسية

تحتفظ دبي بالعديد من الأرقام القياسية باسمها، وحتى أكتوبر الماضي، كان في رصيد المدينة أكثر عن 300 رقم قياسي منحته لها ((موسوعة غينيس للأرقام القياسية))، تظهر بالمجمل سعيها الدؤوب لتكون الأفضل، كما الأكثر جرأة في إنجاز أعمال تبدو مستحيلة، وفق ما أفادت مجلة كيرلي تايلز ((الهندية)).

وأكدت المجلة أن تحطيم دبي لتلك الأرقام القياسية، يؤكد التزام المدينة بالابتكار والتفوق، وتجاوز الحدود، وإبداع هياكل وتجارب غير عادية، كرمز عالمي للحداثة والتقدم، حيث اختارت المجلة 10 معالم في دبي دخلت موسوعة ((غينيس))، وهي:

1 أكبر تنسيق أزهار. وهذا الرقم القياسي العالمي سجلته حديقة ((دبي ميركل غاردن))، عبر عرض أزهار لطائرة ((ايرباص إيه 380))، تابعة لطيران الإمارات، مصنوعة من خمسة ملايين زهرة. ويمكن رؤية الهيكل الذي تبلغ أبعاده 72.95*78.34*21.98 متراً، من منصة مركزية، وعندما تزهر الأزهار بالكامل، يبلغ وزن التنسيق أكثر من 100 طن.

2 أعلى عجلة مشاهدة في العالم، وهي ((عين دبي))، على ارتفاع 250 متراً. وهذه العجلة تتجاوز عجلة لاس فيغاس، صاحبة اللقب بين 2014 و2021، وتتميز بكبسولات آلية مثبتة، ذات تصميم كروي شفاف.

3 يحمل برواز دبي في حديقة زعبيل، الرقم القياسي لأكبر برواز للصور في العالم. ويبلغ ارتفاعه 150 متراً، ويتمتع بإطلالات على مدينة دبي القديمة والحديثة، ويضم متحفاً ومنصة مراقبة ذات أرضية زجاجية في الطابق 48.

4 أكبر متاهة عمودية يمثلها ((الميز تاور)) في دبي، حيث يحتل البرج الرقم القياسي العالمي لأكبر متاهة دائمة على مبنى مكون من 55 طابقاً، تم إنشاؤها باستخدام خطوط معقدة من الشرفات، تمتد على مساحة 3947 متراً مربعاً.

5 أطول برج في العالم، برج خليفة، الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً، ما يعادل ضعف ارتفاع مبنى ((إمباير ستايت))، وحوالي ثلاثة أضعاف ارتفاع ((برج إيفل))، وتعترف موسوعة غينيس للأرقام القياسية بامتلاكه أطول مصعد (504 أمتار)، وأكثر عدد من الطوابق (163 متراً)، وأعلى مطعم من الطابق الأرضي (441.3 متراً).

6 أكبر نافورة على مستوى العالم، تقع على بحيرة برج خليفة، بمساحة 12 هكتاراً في وسط مدينة دبي، تضم أكثر من 6600 مصباحاً، و50 جهاز عرض ملوناً، ما يوفر عروضاً ساحرة بالمياه والضوء والموسيقى بعد حلول الظلام.

7 أكبر قبة تفاعلية وغامرة في العالم، تُعرف بقبة الوصل في مدينة إكسبو بدبي. وتتميز بعنصر تفاعلي، يسمح بضبط الضوء والصوت باستخدام الكمبيوتر اللوحي، ويبلغ قطر القبة 130 متراً، وارتفاعها 67.5 متراً.

8 أكبر جمل مضاء بتقنية ليد في العالم، وقد دخلت ((دبي باركس أند ريزورتس)) موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال تقديم ((أكبر منحوتة بتقنية ليد لحيوان ثديي))، وتضمن هذا الإنجاز الضخم، جملاً مهيباً مزيناً بمجموعة آسرة من الأضواء، احتل مكانه كرمز مميز في قلب الوجهة الترفيهية الرائدة.

9 أعمق حمام سباحة للغوص في العالم، يصل عمقه إلى 60 متراً، ويحتوي المسبح على 14 مليون لتر من المياه العذبة، أي ما يعادل ست حمامات سباحة أوليمبية. ويتم الحفاظ على درجة حرارة 30 درجة، لتوفير ظروف غوص مثالية في حمام السباحة المزود بـ 56 كاميرا، لضمان سلامة الغواصين.

10 أكبر منحوتة فولاذية مضيئة لطائر في العالم في القرية العالمية، ويبلغ طول الصقر الفولاذي التي يتميز بجناحيه المنتشرين على نطاق واسع، أقل من 8 أمتار، ويبلغ طول جناحيه أكثر من 22 متراً، ويزن أكثر من 8 آلاف كيلوغرام، وهو تكريم للرمز الوطني لدولة الإمارات، وقد تمت تغطيته بـ 50 ألف مصباح.