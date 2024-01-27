«آخر البحر».. اقتباس تونسي لمسرحية «ميديا» اليونانية

احتضنت قاعة ((الفن الرابع)) وسط العاصمة تونس، جديد المخرج المسرحي الكبير الفاضل الجعايبي، مسرحيّة ((آخر البحر))، التي اقتبس الجعايبي أحداثها من مسرحية ((ميديا)) التي ألّفها الشاعر اليوناني ((يوربيدس)) أربعمئة سنة قبل الميلاد، وأسقطها على الواقع العربي، وخاصة الواقع التونسي.

قصّة مسرحية ((ميديا)) تُعتبر من أعظم المسرحيّات الغربية وجزءاً من الذخيرة التراجيدية العالمية، وبعد إعادة صياغتها في العصر الحديث، أصبحت المأساة اليونانية الأكثر شيوعاً في القرن العشرين. القصّة الأصلية تعود لـ((ميديا)) أميرة مملكة كولشيس ((البربرية))، التي ساعدت حبيبها اليوناني ((ياسون)) على الحصول على الجائزة الذهبية من وطنها في شمال إفريقيا، وضحّت كثيراً من أجله.

قتلت من أجله أخاها وقطّعت جثته ثم ألقت بها في البحر لينشغل والدها الملك بجمع أشلاء الجثة، بينما تهرب هي مع ((ياسون)) ليتزوجا في ((كورنث)) في اليونان ويُنجِبا ثلاثة أطفال. لكنّ الرياح جرت عكس انتظارات ((ميديا)).

طمعاً في السلطة والمال، تزوج ((ياسون)) من ابنة كريون ملك كورنث. وهنا تنتقم ((ميديا)) بقتل زوجته الجديدة ثم قتل أطفالها الذين يبني ((ياسون)) كل أحلامه عليهم، ثم بالهرب إلى أثينا لبدء حياة جديدة.

وظف الجعايبي المسرحية في الواقع التونسي والعربي الحديث، باعتبار أنّ المأساة الإنسانية تتكرّر باستمرار الجانب الوحشي في الإنسان. استعمل تقنيات مستحدثة، جعلت المتفرج يعتقد أن المسرحية تُعرض على شاطئ البحر.

كان فيديو البحر يملأ الشاشة وكانت الأمواج تتفاعل مع نسق المسرحية ومع تفاعل الشخصيّات، فنجد البحر مرة هادئاً ومرات أخرى هائجاً، حتى إن الممثلة سهام عقيل قالت لنا إن البحر ليس مجرد أكسسوار وإنما يمثل شخصية مستقلة ومهمّة في المسرحية.

((آخر البحر)) تروي أحداث قصّة شبيهة حدثت في تونس سنة 2015 بتجاذباتها السياسية والاجتماعية. بطلة ((آخر البحر))، يمنيةٌ تُدعى ((عاتقة))، هربت من بلدها مع حبيبها التونسي أملاً في حياة أفضل، في بلد ينتصر فيه القانون.

لكنها تصطدم بحقيقة الأوضاع القانونية وبعلاقات زوجها المشبوهة مع السلطات، بزيف حبّه لها، بزواجه من امرأة أخرى رغم المنع القانوني. ((ميديا)) تنتقم من ((عاتقة)) بقتل الزوجة الثانية وبإغراق أبنائها الثلاثة انتقاماً من زوجها. الممثلة ريم عيّاد عرّجت في تصريحها لـ((البيان)) على البعد الفلسفي للمسرحية الذي يجعل المشاهد محتاراً بين أن يتضامن مع ((عاتقة)) باعتبارها ضحية أم يُدينها باعتبارها مذنبة.

((آخر البحر)) قصّة يونانية معقدة من القرن الخامس قبل الميلاد، تعود لتحيا من تونس في القرن الحادي والعشرين، ولكن دائماً على ضفاف نفس البحر، البحر الأبيض المتوسط.

من آلام ((ميديا)) إلى معاناة ((عاتقة)) يرنو الفاضل الجعايبي إلى مجابهة المأساة من أجل عالم أكثر إنسانية، وكأنّ 2500 سنة لم تكن فترة كافية لتتخلّص الإنسانية من جانبها الوحشي.