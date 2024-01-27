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«الأرشيف الوطني» يلتقي إعلاميين في «القاهرة للكتاب»

1/27/2024 7:17:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية لقاء إعلامياً على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 حيث أطلعهم على الهوية المؤسسية الجديدة، وأبرز مشاريع الأرشيف والمكتبة الوطنية ومبادراته، وعلى جهوده على طريق إنشاء المكتبة الوطنية وأهدافها في حفظ التراث الثقافي للدولة، وعلى مشروع موسوعة تاريخ الدولة.

وقال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية اللقاء بكلمته التي رحب فيها بالإعلاميين: إننا ندرك تماماً أهمية الإعلام كمصدر أساسي في تثقيف الإنسان وتوعيته ترفيهه، ونشاطركم هذا الدور ونحن نعمل على إثراء مجتمعات المعرفة.

وأضاف: يحظى الموروث الثقافي لدولة الإمارات باهتمام وعناية الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له - بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتستمر تلك الجهود وتتضاعف في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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