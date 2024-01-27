بيت البارودي.. جماليات العمارة وحكايات الفن والثقافة

في بيت البارودي يمتزج عبق الجمال المعماري بالتاريخ والأصالة والعراقة، لتعطيه روحاً تجعل لكل جزء منه شاهداً على أحداث تاريخية عظيمة في دمشق.

بني هذا البيت في حي القنوات الدمشقي بأيد سورية يحمل مجموعة من السمات التي تراكمت عبر مئات السنين فهو مبني على الطراز العثماني ومتأثر بالعمارة العربية والأوروبية. إلا أن أهمية البيت الذي ارتبط باسم صاحبه المفكر والسياسي والشاعر فخري البارودي، تجلت بأنه شهد العديد من الأحداث السياسية في تاريخ سوريا، كما كان محتضناً لأشهر المثقفين والفنانين العرب.

يقول الباحث والأستاذ في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق أمين صعب لـ((البيان)) إن ((بيت البارودي من أجمل البيوت التقليدية خارج سور دمشق القديمة بني قبل أكثر من 200 عام، تبلغ مساحته 1800 متر مربع، ينقسم كغيره من البيوت الدمشقية المهمة إلى 3 أقسام هي السلاملك والحرملك والخدملك)).

وأضاف صعب أن ((البيت بالأساس مبني على الطراز العثماني ويتميز باتساعه ولمساته المعمارية الجميلة، بالإضافة إلى أنه خليط من الطرز المعمارية العربية والأوروبية فهو يحمل مجموعة من السمات التي تراكمت خلال العصور فهو بيت تقليدي من الناحية الإنشائية كما أنه استلهم من الفنون الأوروبية في الزخارف والرسومات التي مازالت موجودة في قاعاته)).

مكونان وتفاصيل

يوضح صعب أن ((البيت حالياً يقسم إلى مكونين اثنين، شمالي يضم الخدملك والسلاملك ويتألف من طابقين، أرضي مؤلف من 8 غرف، والأول الذي يتضمن نحو 9 فراغات بين غرف وقاعات ولا يحتوي على قبو أو غرفة علوية (طيارة))).

وتابع ((تضم واجهة القسم الشمالي مدخلين شرقي يؤدي إلى قسم الخدملك التي يتضمن فسحة سماوية صغيرة، ومدخلاً شمالياً وهو المدخل الفخم لجناح السلاملك ضمن إطار من الحجر المزي يتضمن باباً خشبياً مؤطراً من الأعلى بقوس حجرية صماء، ومن الجانبين فرق في مستويات الواجهة يخلق ما يشبه الأعمدة الجانبية ضمن الجدار ترتكز عليها القوس.

وقد زينت المسافة الفاصلة بين القوس والساكف بتكوين زخرفي نحتي من الرخام يتضمن عناصر نباتية تحيط بكتاب مفتوح)). وقال صعب إن ((القاعة الرئيسية تقع في الجهة الجنوبية من الفسحة السماوية من خلال باب خشبي ذي مصراعين بحشوات رخامية وتتميز بعناصرها الفنية المكونة)).

شاهد على التاريخ

ويقول صعب إن ((الحرملك يقع في القسم الجنوبي من بيت البارودي ويتميز باتساع فسحته واحتوائه على ايوان إضافة إلى مدخله الجنوبي من خلال درج صاعد ثم نازل إلى فسحة بسيطة يجري من خلالها الدخول لهذا القسم عبر باب الايوان وهذا أمر غير مألوف في البيوت الدمشقية، مما يشير إلى أن هذا المدخل قد لا يكون من أصل البناء وكان مدخل الحرملك الوحيد من السلاملك قبل أن يغلق هذا المنفذ عند فصل القسمين)).

وعن أهمية بيت البارودي، يقول صعب بأنه ((يعتبر أحد البيوت الوطنية السورية وشاهداً على تاريخ العديد من الأحداث السياسية والثقافية، تمت إعارته مطلع القرن العشرين إلى الوالي العثماني في دمشق ناظم باشا وسكنه لمدة 7 سنوات حتى أنجز قصره، وفيه تأسست أول حكومة عربية سورية عام 1918 في عهد الأمير فيصل كمان كان فخري البارودي مرافقاً له حتى الاحتلال الفرنسي لدمشق عام 1920)).

مكانة مرموقة

لم يكن لبيت فخري البارودي مكانة سياسية فحسب، بل أضفى عليه مكانة ثقافية وفنية مرموقة فضلاً عن دوره في المجال الإنساني.

ويقول صعب إنه ((بعد الجلاء اعتزل البارودي العمل السياسي وتفرغ لدعم الحركة الفنية في سوريا حيث ساهم في تأسيس إذاعة دمشق ونادي الموسيقى الشرقي، وكان مجدداً في السينما والمسرح والغناء، وبيته منتدى ثقافي استضاف نخبة المثقفين والفنانين العرب مثل أحمد شوقي، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، فايزة أحمد ،عمر البطش ،أمير البزق، محمد عبد الكريم وغيرهم، كما كان مرتعاً للظرافة ومستقراً لظريف دمشق حسني تللو)).

وأضاف صعب أن ((البارودي هو من اكتشف صباح فخري ووضعه على طريق التألق ومنحه اسمه، وكان له دور كبير أيضاً في إعطاء فيروز فرصتها في الإذاعة السورية وكذلك في حفلات معرض دمشق الدولي السنوي)). وتابع إن ((السلطات المحلية تنبهت إلى أهمية البيت واقترحت موضوع استملاكه لغايات ثقافية واستملكت محافظة دمشق المنزل منذ سبعينيات القرن الماضي)).