النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة تترقب فارس الميدان

تتجه الأنظار نحو قلعة الميدان بالقرية التراثية في المرموم، لمعرفة هوية بطل النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وذلك مع حجز سعود فولاد بطاقة التأهل الثانية في الحلقة العاشرة، ليضرب موعداً في المشهد الختامي مع علي العزيزي في منافسة متكافئة الحظوظ من أجل الظفر بـ((كأس فزاع الذهبية)).

جاء تفوق فولاد بعدما حقق 75 علامة في مواجهة نصف النهائي أمام عبدالله الكتبي من إمارة الشارقة الذي حقق 15 علامة، ليصعد اليويل المشارك من دبي إلى النهائي، وذلك في حلقة حضرت فيها الندية خلال مجرياتها.

وبدايةً استعرض المشاركان مهاراتهما في تحدي اليولة، حيث امتزجت روعة العرض مع جمالية المهارات ودقتها في مختلف جوانب المشي وفرّ السلاح والتناغم مع الإيقاع، لينالا إشادة خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، ليكسب فولاد 25 علامة كانت مهمة في ترجيح كفته للتأهل.

وفي سؤال الموروث لم يتمكن أحد من المشاركين من الإجابة بشكل صحيح. أما في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق الكتبي، ليفتتح رصيده بـ15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكّن فولاد أيضاً من الحصول على علامتها.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 15 متراً على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون التي زادت مسافتها إلى 20 متراً، وفيها تفوق فولاد ليحصل على 15 علامة. وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح 600 متر وأُقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، عزز فولاد تفوقه ليكسب 20 علامة.

طموح كبير

اعتبرت نتالي جوزيف أواديسيان، مديرة إدارة الإذاعات، مديرة الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الحلقة العاشرة أظهرت الطموح الكبير والرغبة لدى اليويلة من أجل التأهل إلى النهائي، ومنه تحقيق حلم الفوز ببطولة فزاع لليولة، التي تعتبر مقصد الشباب وحلمهم في بطولة نسعى من خلالها لتسليحهم بمهارات الموروث الشعبي، والتراث الوطني الأصيل بشكل متكامل، وجعلها تجربة يخرج منها الجميع فائزاً بالمعرفة والمهارات التي يكتسبونها بغض النظر عن هوية البطل في النهاية.

وتابعت أواديسيان: نحرص في هذه البطولة العريقة على الخروج بمكتسبات تنعكس بالشكل الأمثل على أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، فالهدف الرئيس من البطولة إعداد جيل متمسك بهويته الوطنية، التي تمثّل القيم الحقيقية لمجتمع الدولة.

ضيف الحلقة

حلّ الفنان محمد المنهالي من العاصمة أبوظبي ضيفاً على الحلقة العاشرة من برنامج الميدان 19، وهو أحد الضيوف الدائمين لبرنامج الميدان، وعن هذه المشاركة قال: تسعدني المشاركة في هذا البرنامج الوطني الأصيل، حيث يجتمع التـراث مع الأصالة.

عائلة واحدة

تم عرض تقرير في الحلقة العاشرة عن الأجواء التي رافقت المشاركين هذا الموسم، سواء خلال التدريبات على التحديات، أو في أوقات الفراغ التي باتت تجمعهم كأنهم أسرة لليولة.