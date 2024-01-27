مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024

تستضيف مدينة مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024 سلسلة من التظاهرات والفعاليات الثقافية والفكرية والفنية التي تسلط الضوء على الحضارة الإسلامية.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء ((ومع)) أن المدينة الحمراء، شهدت أمس الحفل الافتتاحي لاحتفالية ((مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024)) المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس وستشكل هذه الاحتفالية مناسبة لإبراز ثراء المدينة التي تتميز بفضل حضارتها الممتدة لقرون عديدة وإشعاعها الثقافي والفكري، بسحر خاص يوفره معمارها الأندلسي ومساجدها ورياضها .

بالإضافة إلى تراثها الشفهي المتنوع الذي يشهد على غنى وتفرد تراثها المادي واللامادي.وتشهد مراكش، المدرجة في قائمة التراث اللامادي للإنسانية من قبل اليونسكو منذ عام 1985، تطوراً حضرياً مستمراً بفضل البرنامج الملكي ((مراكش الحاضرة المتجددة)).

وقال سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ((الإيسيسكو)) - الذي حضر الحفل إلى جانب محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي وعدد من السفراء وشخصيات من عالم الفكر والثقافة - في كلمة بالمناسبة، إن اختيار مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024 ليس بمحض الصدفة، بل لكونها مدينة التاريخ والتفرد والفن والإبداع الثقافي بكل أشكاله وأوجهه .

مشيراً إلى المؤهلات التي تزخر بها المدينة الحمراء بمعالمها التاريخية وأسوارها الشامخة وقصورها الفخمة وحدائقها الخضراء. وأضاف: ((أينما توجهت في مراكش، يعانقك التاريخ المشع، بينما يحملك الحاضر والمستقبل بمهارة نحو أجواء السحر والبهجة والجمال والسحر)).

من جانبه، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي في تصريح للصحافة، إن اختيار مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024، يعد بمثابة اعتراف بالنمو والدينامية الثقافية التي تعيشها المدينة الحمراء في جميع المجالات. وأكد على الشهرة التي تحظى بها مراكش على الصعيد العالمي، مضيفاً أن هذه الاحتفالية ستشكل فرصة سانحة للتعريف بشكل أفضل بتراث المدينة بشكل خاص وتراث المملكة بشكل عام.

وأضاف إن الوزارة ستعمل جاهدة وبالشراكة مع ((الإيسيسكو)) والمجلس الجماعي للمدينة، لتكون الأنشطة المقامة في إطار هذا الحدث في مستوى تطلعات محبي المدينة.