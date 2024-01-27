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«الآسيوي» يشيد بتألق خالد عيسى

1/27/2024 7:17:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتألق حارس منتخب الإمارات خالد عيسى في كأس آسيا، وأكد تقرير الاتحاد أن خالد عيسى حقق أكبر عدد من التصديات الناجحة في دور المجموعات، ((12 تسديدة))، ومنها التصدي بنجاح لتسديدة تامر صيام لاعب فلسطين من ركلة جزاء بالجولة الثانية.

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