«الآسيوي» يشيد بتألق خالد عيسى

«الآسيوي» يشيد بتألق خالد عيسى
التاريخ
1/27/2024 7:17:14 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتألق حارس منتخب الإمارات خالد عيسى في كأس آسيا، وأكد تقرير الاتحاد أن خالد عيسى حقق أكبر عدد من التصديات الناجحة في دور المجموعات، ((12 تسديدة))، ومنها التصدي بنجاح لتسديدة تامر صيام لاعب فلسطين من ركلة جزاء بالجولة الثانية.
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