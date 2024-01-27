محمد عبدالله يُدير مباراة أستراليا وإندونيسيا بكأس آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
يُدير الحكم الإماراتي الدولي محمد عبدالله حسن مباراة أستراليا وإندونيسيا باستاد جاسم بن حمد في الدوحة، اليوم ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.
ويضم الطاقم الوطني المكلف بإدارة المباراة كلاً من محمد أحمد يوسف، مساعد أول، وحسن المهري مساعد ثانٍ، وعمر آل علي، وعادل النقبي، حكم فيديو.
وهو التكليف الرابع لطاقمنا الإماراتي بعد إدارته 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات.
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