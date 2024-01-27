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محمد عبدالله يُدير مباراة أستراليا وإندونيسيا بكأس آسيا

1/27/2024 7:17:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يُدير الحكم الإماراتي الدولي محمد عبدالله حسن مباراة أستراليا وإندونيسيا باستاد جاسم بن حمد في الدوحة، اليوم ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.

ويضم الطاقم الوطني المكلف بإدارة المباراة كلاً من محمد أحمد يوسف، مساعد أول، وحسن المهري مساعد ثانٍ، وعمر آل علي، وعادل النقبي، حكم فيديو.

وهو التكليف الرابع لطاقمنا الإماراتي بعد إدارته 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات.

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