باسكوف وتيبيزيانا بطلا «دولية الشباب» للتنس

وتوج الفائزين خليفة بن هندي، عضو مجلس إدارة اتحاد التنس، ورئيس لجنة الإعلام والشراكات، وعبر عن سعادته للمستوى الفني الذي قدمه اللاعبون واللاعبات، مؤكداً أن استضافة وتنظيم اتحاد التنس البطولات الدولية للشباب بمشاركة دولية ساهم بتعزيز ثقافة لعبة التنس، كما يعكس دور اللعبة في تعزيز السياحة الرياضية.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.