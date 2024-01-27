باسكوف وتيبيزيانا بطلا «دولية الشباب» للتنس

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز الألماني نيكولاي باسكوف بلقب فردي بطولة الإمارات الدولية للشباب للتنس تحت 18 عاماً، والروسية الكاترينا تيبيزيانا بلقب فردي الشابات.
وتوج الفائزين خليفة بن هندي، عضو مجلس إدارة اتحاد التنس، ورئيس لجنة الإعلام والشراكات، وعبر عن سعادته للمستوى الفني الذي قدمه اللاعبون واللاعبات، مؤكداً أن استضافة وتنظيم اتحاد التنس البطولات الدولية للشباب بمشاركة دولية ساهم بتعزيز ثقافة لعبة التنس، كما يعكس دور اللعبة في تعزيز السياحة الرياضية.
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