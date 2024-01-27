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باسكوف وتيبيزيانا بطلا «دولية الشباب» للتنس

1/27/2024 7:17:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز الألماني نيكولاي باسكوف بلقب فردي بطولة الإمارات الدولية للشباب للتنس تحت 18 عاماً، والروسية الكاترينا تيبيزيانا بلقب فردي الشابات.

وتوج الفائزين خليفة بن هندي، عضو مجلس إدارة اتحاد التنس، ورئيس لجنة الإعلام والشراكات، وعبر عن سعادته للمستوى الفني الذي قدمه اللاعبون واللاعبات، مؤكداً أن استضافة وتنظيم اتحاد التنس البطولات الدولية للشباب بمشاركة دولية ساهم بتعزيز ثقافة لعبة التنس، كما يعكس دور اللعبة في تعزيز السياحة الرياضية.

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