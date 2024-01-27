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البطائح إلى نهائي «بلاي أوف» دوري الصالات

1/27/2024 7:17:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل البطائح لمواجهة خورفكان في نهائي ((بلاي اوف)) دوري كرة الصالات للموسم الحالي بعد تغلبه على اتحاد كلباء في مباراتي نصف النهائي، 1 - 0 و 6 - 4.

وسجل سداسية البطائح في المباراة الثانية عبدالقادرالصديق هدفين، الأول والرابع الذي يعتبر أروع أهداف المباراة بمجهود فردي ومحمد عبيد،هدفين، وعبدالله الفلاسي وعمر بلحاج هدفاً عكسياً في مرماه وسجل لاتحاد كلباء حمد البلوشي هاتريك وحمد الزعابي وحمد البلوشي. ويلتقي البطائح على أرضه مع خورفكان في النهائي الأول يوم 30 الجاري وسيكون الإياب 3 فبراير المقبل، والثالث يوم 7 فبراير على ملعب صالة خورفكان وفوز أي منهما في المباراتين الأولى والثانية يتوج بطلاً مع إلغاء المباراة الثالثة.

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