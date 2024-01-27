البطائح إلى نهائي «بلاي أوف» دوري الصالات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل البطائح لمواجهة خورفكان في نهائي ((بلاي اوف)) دوري كرة الصالات للموسم الحالي بعد تغلبه على اتحاد كلباء في مباراتي نصف النهائي، 1 - 0 و 6 - 4.
وسجل سداسية البطائح في المباراة الثانية عبدالقادرالصديق هدفين، الأول والرابع الذي يعتبر أروع أهداف المباراة بمجهود فردي ومحمد عبيد،هدفين، وعبدالله الفلاسي وعمر بلحاج هدفاً عكسياً في مرماه وسجل لاتحاد كلباء حمد البلوشي هاتريك وحمد الزعابي وحمد البلوشي. ويلتقي البطائح على أرضه مع خورفكان في النهائي الأول يوم 30 الجاري وسيكون الإياب 3 فبراير المقبل، والثالث يوم 7 فبراير على ملعب صالة خورفكان وفوز أي منهما في المباراتين الأولى والثانية يتوج بطلاً مع إلغاء المباراة الثالثة.
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