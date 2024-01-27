4 انتصارات في ختام الجولة 18 لـ«الهواة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد ختام مباريات الجولة 18 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة)) 4 انتصارات، وتغلب يونايتد على مصفوت 4 - صفر، وسجل الرباعية لويس مارسيلو هدفين، وبابي باكاري وموسى اودراجو، وبهذا الفوز رفع يونايتد رصيده إلى 27 نقطة وقفز للمركز الرابع.
وتغلب الفجيرة على سيتي 4 - 3 في مباراة ماراثونية سجل لـ((الذئاب)) محمد سالم هدفين، وبلايس لويك هدفين فيما أحرز لسيتي ويسلي هنريكي هدفين ومحمد خالد، ووصل رصيد الفجيرة إلى 26 نقطة.
وتفوق التعاون على مسافي 3 - 1 وأحرز الثلاثية اليكساندرهدفين وعيد سليمان فيما سجل للخاسر اميغيرو وبهذا الفوز يرفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة.
وتغلب الذيد على الرمس 3-صفر وسجل الأهداف لامار اونيل هدفين ومحمد الحمادي ووصل الذيد إلى النقطة 24.
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