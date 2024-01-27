Sunday, 28 January 2024 05:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 انتصارات في ختام الجولة 18 لـ«الهواة»

1/27/2024 7:17:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد ختام مباريات الجولة 18 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة)) 4 انتصارات، وتغلب يونايتد على مصفوت 4 - صفر، وسجل الرباعية لويس مارسيلو هدفين، وبابي باكاري وموسى اودراجو، وبهذا الفوز رفع يونايتد رصيده إلى 27 نقطة وقفز للمركز الرابع.

وتغلب الفجيرة على سيتي 4 - 3 في مباراة ماراثونية سجل لـ((الذئاب)) محمد سالم هدفين، وبلايس لويك هدفين فيما أحرز لسيتي ويسلي هنريكي هدفين ومحمد خالد، ووصل رصيد الفجيرة إلى 26 نقطة.

وتفوق التعاون على مسافي 3 - 1 وأحرز الثلاثية اليكساندرهدفين وعيد سليمان فيما سجل للخاسر اميغيرو وبهذا الفوز يرفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة.

وتغلب الذيد على الرمس 3-صفر وسجل الأهداف لامار اونيل هدفين ومحمد الحمادي ووصل الذيد إلى النقطة 24.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN27012024000110011019ID1107776062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث