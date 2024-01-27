باربيير بطل المرحلة الثانية لطواف الشارقة الدولي

توج عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الدراج باربيير بيير من فريق سافوا الفرنسي بطلاً للمرحلة الثانية لطواف الشارقة الدولي ((الاستدامة)).

والتي انطلقت من المبنى الرئيس لمجموعة ((بيئة)) وصولاً إلى مدينة أجمل مكان في واجهة الشارقة المائية بالحمرية لمسافة 137.66 كلم. وحصل على المركز الثاني بوني فازيو نيكولو من فريق كوريتيك الإيطالي يليه جليفا غال من فريق الإمارات.

حضر مراسم التتويج، سالم المهيري، رئيس المجلس البلدي بالشارقة، وخالد عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة((بيئة))، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وعبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس اللجنة المنظمة للطواف، ومبارك الشامسي، مدير بلدية الحمرية وعادل الحمادي، عضو مجلس الشارقة الرياضي والدكتور ياسر الدوخي، مدير الطواف ورئيس اللجنة الفنية والحكام، وحميد الشامسي، رئيس نادي الحمرية، والملازم أول عمرالشحي من القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وحصل باربيير بيير من سافوا الفرنسي على القميص الأصفر، برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة لصاحب أفضل زمن، وعلى القميص الأخضر برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات.

فيما فاز أنس العابدية من نادي أبوظبي للدراجات بالقميص الأحمر برعاية بلدية الشارقة لأفضل معدل سرعة، ونال القميص الأبيض برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون جليفا جال من فريق الإمارات، لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة، وحصل عبدالله آل علي من فريق الإمارات على قميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن.

وتقام اليوم المرحلة الثالثة تحت مسمى ((شاطئ الحيرة)) لمسافة 10.12 كلم وتبدأ بطواف الشباب من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، كما يجرى سباق أصحاب الهمم لفئة الكراسي المتحركة ((H)) والدراجات الخاصة ((C)).

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