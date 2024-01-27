«كبير خان» بطل بلا منازع في «بطولة آل مكتوم للتحدي» بـ«فاشن فرايداي»

أثبت ((كبير خان)) لتليك موكانبيتكالييف نجوميته خلال أمسية ((فاشن فرايداي)) ثاني الأمسيات الثلاث الكبرى لـ((كرنفال سباقات دبي))، الذي أقيم على مضمار ميدان العالمي برعاية ((لونجين)).







، إذ توج بلقب ((بطولة آل مكتوم للتحدي)) المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر ((الفئة الأولى)) ليحجز بذلك مقعده في شوط ((كأس دبي العالمي)) الذي سيقام في الـ 30 من شهر مارس القادم، فيما ظفر ((بركة)) لسلطان علي بلقب ((الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي)) المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر ((الفئة الأولى)).

كما ضرب فريق جودلفين بقوة خلال الأمسية، محققين رباعية ((سوبر هاتريك))، كان أبرزها اقتناص ((ميشرد تايم)) لقب ((جبل حتا)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الأولى))، ليتأهل مباشرة إلى شوط ((دبي تيرف))، فيما خطف ((مندلسون باي)) لـ((نقابة سوتد وبوتد للسباقات)) بطاقة التأهل إلى شوط ((ديربي الإمارات)) بتحقيقه لقب الـ((2000 جينيز الإماراتي)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثالثة)).

الشوط الأول

اقتنص ((بركة)) لسلطان علي الشوط الأول ((الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي)) المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر ((الفئة الأولى)) على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزها 500 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 2:07.89 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن ((الأرقم)) لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثاني







ظفر ((هايبوثيتيكال)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثاني ((فايربريك ستيكس)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثالثة)) على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1:37.89 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن ((ساوذرن ارتيست)) لفترياني هاي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وقال المدرب سالم بن غدير إن الوجهة القادمة هي المشاركة في أمسية ((سوبر ساترداي)) شهر مارس المقبل، أو الاتجاه مباشرة لأحد أشواط أمسية ((كأس دبي العالمي)).

الشوط الثالث

خطف ((مستريوس نايت)) لجودلفين لقب الشوط الثالث ((قلعة الفهيدي)) لمسافة 1400 متر ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:21.73 دقيقة وبفارق طول عن ((فافورتينو)) لـ((شركة فينيسيا للإستشارات إس – إيه وجيلبرتو جامبيني)) بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب كيفين فيليبارت دي فوي.

الشوط الرابع

ظفر ((مهيب)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الرابع ((الشندغة سبرينت)) لمسافة 1200 متر ((الفئة الثالثة)) على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:11.31 دقيقة وبفارق 6 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن ((فريدم فايتر)) لـ((نيغار بيرك – نقابة ايري ريسينج – سوريمار)) بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس







اقتنصت ((ستار أوف ميستري)) لجودلفين لقب الشوط الخامس ((بلو بوينت سبرنت)) لمسافة 1000 متر ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 56.14 ثانية وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن ((بونتوس)) لإيفا نيسلانيكوفا بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب ميروسلاف نيسلانيك.

الشوط السادس

توج ((كبير خان)) لتليك موكانبيتكالييف بلقب الشوط السادس ((بطولة آل مكتوم للتحدي)) المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر ((الفئة الأولى)) على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 3 ملايين و 680 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1:57.72 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن ((فرانز شتراوس)) لجريج برايس بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السابع

اقتنص ((ميشرد تايم)) لجودلفين لقب الشوط السابع ((جبل حتا)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الأولى)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه مليوناً و 850 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:47.89 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن((اوتومان فليت)) لجودلفين أيضا بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثامن

خطف ((مندلسون باي)) لـ((نقابة سوتد وبوتد للسباقات)) لقب الشوط الثامن الـ ((2000 جينيز الإماراتي)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثالثة)) على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:38.13 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن ((كيلر كوليكت)) لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار. وكشف المدرب بوبات سيمار بأن البطل لن يتجه مباشرة إلى شوط ((ديربي الإمارات ))بل سيشارك قبلها في سباق ((البستكية)) الشهر القادم.

الشوط التاسع

حقق ((سيسكاني)) لجودلفين لقب الشوط التاسع ((الخيل تروفي)) لمسافة 2810 أمتار ((قوائم)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً 2:56.74 دقيقة وبفارق رأس عن ((الناير)) لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب جورج دولوز.

شارلي آبلبي: سعداء بالرباعية







أشاد المدرب شارلي آبلبي بالرباعية التي حققتها خيول جودلفين ، كاشفاً أن ((ميشرد تايم)) الذي توج بلقب ((جبل حتا)) سيتجه مباشرة إلى ((دبي تيرف)) برفقة ((ماستر اوف ذا سيز)) .

وعن ((مستريوس نايت)) بطل ((قلعة الفهيدي)) قال إن الخيارات مفتوحة وهي المشاركة في سباق ((1351 سبرينت)) في أمسية ((كأس السعودية)) أو سباق ((رأس الخور)) في أمسية ((سوبر ساترداي))، فيما ستشارك ((ستار أوف ميستري)) نجمة ((بلو بوينت سبرنت)) في شوط ((ند الشبا تيرف سبرنت)) في أمسية ((سوبر ساترداي)).

وأضاف: (بالنسبة لـ((سسكاني)) نجم ((الخيل تروفي)) سنبحث إمكانية مشاركته في سباق ((كأس دبي الذهبي)) خلال أمسية ((كأس دبي العالمي))).

محمد الشحي: سعيد بالعودة القوية لـ ((مهيب))







عبّر المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بعودة ((مهيب)) إلى منصات التتويج.

وأضاف، إن جميع الإنجازات التي حققها الإسطبل الأصفر هذا الموسم يعود الفضل لها إلى توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والعمل المتميز الذي قام به طاقم الفريق بقيادة المدرب مايكل كوستا.

بدوره قال المدرب مايكل كوستا، إن الأداء الذي قدمه ((مهيب)) سيدفعه إلى وضع عدداً من الخطط الجديدة التي تناسب إمكانيات البطل.

أحمد بن حرمش: هدفنا ((دبي كحيلة كلاسيك))







أشاد المدرب أحمد بن حرمش بالأداء القوي الذي قدمه ((بركة)) في ((الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي)).

مؤكداً أن الفوز غير مستغرب، والفضل يعود إلى سجله المميز، إذ حل ثانياً الموسم الماضي في شوط ((دبي كحيلة كلاسيك))، لذا تمت إراحته عقب آخر مشاركة له، التي كانت الشهر الماضي في ((كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان))، بمضمار العاصمة أبوظبي، كاشفا بأن الهدف القادم هو لقب ((دبي كحيلة كلاسيك))، خلال أمسية ((كأس دبي العالمي))، شهر مارس المقبل.

دووج واتسون: لن أقوم بالكشف عن خطتي مع ((كبير خان))







عبّر المدرب دووج واتسون عن سعادته البالغة بتحقيق ((كبير خان)) لقب ((بطولة آل مكتوم للتحدي)) المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، مؤكداً أن قرار المشاركة في شوط ((كأس دبي العالمي)) يعود إلى مالك البطل الذي تلقى دعوة مباشرة عقب الفوز

. وأضاف أنه من الصعب الحديث حالياً عن حظوظ ((كبير خان)) في حال مشاركته في ((كأس دبي العالمي)) ولكنه على استعداد تام لخوض هذا التحدي، مؤكداً في ختام حديثه أنه لن يقوم بالكشف عن خططه المستقبلية مع البطل.

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