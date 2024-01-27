«قريب» يخطف «كأس يوم جبل علي الرياضي» بالمضمار الأصفر

توج ((قريب)) لناصر عسكر بلقب ((كأس يوم جبل علي الرياضي))، في ثامن سباقات مضمار جبل علي، الذي حمل اسم ((يوم نادي الوصل الرياضي))، فيما واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تألقها المستمر، محققة ثنائية مثيرة.

الشوط الأول

خطف ((رشاد الوثبة)) لـ((الوثبة للسباقات)) لقب الشوط الأول ((كأس بورشه)) المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، برعاية ((النابودة للسيارات))، البالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، مسجلاً زمناً قدره 1:36.19 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن ((إتش كيه جومار)) لحمد عبدالرحمن القائد بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب خالد ذبيان.

الشوط الثاني

اقتنص ((بإسم الله عليك)) لمحمد أحمد علي السبوسي لقب الشوط الثاني ((سي بي دي ستيكس لعمر 3 سنوات)) لمسافة 1400 متر برعاية ((بنك دبي التجاري)) البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:25.13 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن ((ذيبان)) لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

حقق ((إليسيف تيري)) لديارمويد كلوهيسي لقب الشوط الثالث ((مجموعة بن دسمال ستيكس)) لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:11.12 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن ((حب الوطن)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات)) بقيادة الفارس عمر إسحاق هيرنانديز سالاس وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الرابع

اقتنص ((لا بأس)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع ((نادي الوصل ستيكس)) لمسافة 1000 متر، البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس جوناتان كاستانو ماتيوس وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 58.63 ثانية وبفارق رأس عن ((العربد)) لناصر عسكر كونور بيسلي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الخامس

توج ((قريب)) لناصر عسكر بلقب الشوط الخامس الرئيس ((كأس يوم جبل علي الرياضي)) لمسافة 1950 متراً برعاية ((إسطبلات شادويل)) البالغ قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:59.02 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن ((الهزيم)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط السادس

حقق ((مشكور)) لمروان عبدالرحمن محمد شريف البيضائي لقب الشوط السادس ((كأس مضمار نيوبري)) لمسافة 1800 متر البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب مروان البيضائي، مسجلاً زمناً قدره 1:51.47 دقيقة وبفارق 5 أطوال وربع طول ((إروبتيف)) لناصر عسكر بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السابع

ظفر ((كاتب)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط السابع ((كأس الذكرى 21 )) لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:38.49 دقيقة وبفارق طول و ثلاثة أرباع الطول عن ((على مهلك)) لـ(( نقابة بورسلي للسباقات)).

منظومة واحدة

ورحب المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بتواجد نادي الوصل في السباق، مؤكداً بأن الأندية وسباقات الخيل تندرج ضمن المنظومة الرياضية التي تخدم الأهداف التي وضعتها الدولة في هذا المجال.

وأضاف بأن الموسم القادم سيشهد تواجد ((الإمبراطور)) مجدداً مع نجوم النادي، كاشفاً في الوقت ذاته بأن هذه الفكرة ستكون اللبنة الأولى لدعوة الأندية في سباقات الخيل في المستقبل.

وبدوره، أكد أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، بأن ((الإمبراطور)) والمضمار الأصفر هما وجهان لعملة واحدة، ومشاركتنا في السباق هي جزء من الصورة الكبرى لنادي الوصل، إذ تعلمنا من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي والأب الروحي للمضمار الأصفر حب الرياضة والتميز فيها.

وأضاف أن الوصل يتواجد في منزله الثاني ، وفرحتنا تضاعفت بفوز ((لا بأس)) بلقب ((نادي الوصل ستيكس)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز