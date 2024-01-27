تتويج أبطال كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

توج الصقر ((اس 55)) لفريق الظفرة فالكونز 1، بلقب شوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور النهائي للفرخ فئة الشيوخ في منافسات اليوم الأخير للبطولة .

والتي شهدت إقامة 3 أشواط نهائية للفرخ للشيوخ والعامة المفتوح والعامة الملاك،وحصد المركز الثاني في شوط الفرخ النهائي للشيوخ ((تي 56)) من فريق ((اف 3 اس)) وجاء ثالثاً ((تي اس 7)) لفريق ((ام 7)).

وشهدت مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقورمشاركة أكثر من 3200 صقر وأكثر من 600 صقار موزعين على 100 شوط في سبع فئات مختلفة.

وأهدى ((الشاعر)) مالكه راشد سعيد علي سرود لقب شوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة النهائي للفرخ فئة العامة المفتوح، وجاء ((هوملس)) لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري،وصيفاً و ((61)) لفريق دبي ثالثاً.

وذهب لقب الشوط النهائي للفرخ فئة العامة الملاك إلى أحمد صغير كنون الكتبي بعد أن منحه الطير ((550)) الفوز بالصدارة، وجاء ((الأسمر)) لعبد العزيز عبد الله سعيد الكندي،وصيفاً و((مسكت)) لمحمد علي عبد الله الربيعي ثالثاً.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط النهائية الثلاثة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بحضور معالي فارس محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين،وراشد بن مرخان الكتبي الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، وسلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وأحمد عبد الله القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي.

وتعد هذه النسخة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور الأكبر والأضخم من حيث عدد المشاركين وعدد الأشواط وعدد الأيام، حيث أقيمت على مدار 16 يوماً شهدت منافسات فئات العامة المفتوح والعامة الملاك والشيوخ ودول مجلس التعاون الخليجي والسيدات والعامة الهواة والإنتاج المحلي.

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