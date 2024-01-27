«كأس دبي» بين الأهلي السعودي والزمالك الليلة

ضرب الأهلي السعودي موعداً مع الزمالك المصري في نهائي ((كأس دبي للتحدي 2024)) المقرر في الثامنة مساء اليوم باستاد آل مكتوم، وتأهل الأهلي أمس بفوزه على ووهان ثري تاونز الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي باستاد آل مكتوم بدبي.

وكان الزمالك وصل إلى المباراة النهائية بفوزه على الرجاء المغربي أول من أمس بركلات الترجيح 4 - 2.

وتقام ((كأس دبي للتحدي 2024)) تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وجالوب جلوبال.

وتنطلق المباراة النهائية بين الزمالك والأهلي السعودي في الثامنة مساء اليوم باستاد آل مكتوم، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الرجاء وووهان ثري تاونز في الرابعة عصراً.

وقدم الأهلي السعودي بقيادة نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو أداءً مميزاً في مباراته مع الفريق الصيني الذي تقدم بالدقيقة السادسة برأسية زهانغ اكسيوبين، وأدرك الأهلي التعادل عن طريق سميحان النابت في الدقيقة العاشرة، وضغط الفريق على مرمى ووهان وألغى الحكم هدفين للفريق بداعي التسلل، ثم أضاع فيرمينو فرصة سهلة لمضاعفة النتيجة عندما انفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

وفي الشوط الثاني لم تكن هناك خطورة على أي من المرميين، قبل أن يتمكن الأهلي من إضافة الهدف الثاني عن طريق الإسباني غابرييل فيغا في الدقيقة 69، وعزز زميله فهد الرشيدي تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 78، ليتأهل الفريق بجدارة إلى النهائي.

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