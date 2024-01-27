«الأبيض» يواجه طاجيكستان بطموح التأهل لدور الثمانية في كأس آسيا الليلة

يلتقي في الثامنة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع منتخب طاجيكستان باستاد أحمد بن علي، في دور الـ 16 لكأس آسيا لكرة القدم، في الدوحة ويسعى ((الأبيض)) إلى العبور لدور الثمانية للنسخة الثالثة على التوالي بعدما سبق ووصل إليه في نسختي ((أستراليا 2015)) و((الإمارات 2019)).

وتنتظر منتخبنا مواجهة صعبة، ويتشابه مع منافسه في الظروف ونتائج دور المجموعات، إذ حصل كل منهما على بطاقة التأهل عن المركز الثاني، كل بمجموعته برصيد 4 نقاط،وتأهل ((الأبيض)) بعد فوزه على هونغ كونغ 3 - 1، والتعادل مع فلسطين 1-1، والخسارة أمام إيران 1 - 2،

بينما تأهلت طاجيكستان في واحدة من مفاجآت البطولة، بعد حسمها وصافة المجموعة الأولى، بالتعادل مع الصين سلبياً، والخسارة أمام قطر بهدف، ثم الفوز على لبنان 2 - 1، ووصل إلى دور الـ 16 في ظهوره الأول في كأس آسيا منذ 2000.

تحضير

وبدأ منتخبنا التحضير لمواجهة الليلة، عقب نهاية مباراته مع إيران في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة، بتدريبات يومية حرص من خلالها الجهاز الفني على دراسة كل الأمور المتعلقة بلقاء طاجيكستان، مع تعزيز الروح القتالية، وزيادة التناغم بين اللاعبين، لتحفيزهم على تحقيق التطلعات بالحصول على بطاقة التأهل للدور التالي.

وتعرف الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب باولو بينتو، على طاجيكستان من خلال مبارياتها الثلاث في المجموعة الأولى.

واستقر على التشكيلة والطريقة المناسبة لخوض المباراة، والمتوقع أن يعتمد فيه المدرب البرتغالي على التوازن الدفاعي والهجومي، لمحاولة تجنب الأخطاء الدفاعية التي تسببت في تلقي شباك ((الأبيض))، 4 أهداف في 3 مباريات، مع إيجاد حلول هجومية لاختراق دفاع طاجيكستان الأضعف بين خطوطه، وهناك توقعات كبيرة بعودة علي مبخوت إلى قائمة البدلاء، مع إمكانية الدفع به حسب مجريات المباراة.

صعوبة

وأكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا، أنه يعلم صعوبة لقاء منتخب طاجيكستان،وقال:أعددنا المنتخب جيداً بالصورة التي تتناسب مع اللقاء، فالفريق المنافس تأهل لأول مرة إلى هذا الدور، وبالتالي سيكون لديه حافز كبير من أجل مواصلة المشوار لأبعد نقطة، وركزنا جيداً على هذا الأمر.

وأضاف: حظوظ المنتخبين متساوية الكل لديه طموح التأهل وهو ما يتطلب من لاعبينا مجهوداً مضاعفاً لأنه لا مجال لارتكاب أي أخطاء، والتركيز العالي هو سلاح المنتخب للفوز والتأهل.

وتابع: ثقتي كبيرة في اللاعبين بتأدية الدور المطلوب منهم، والتصدي لهجمات الفريق المنافس، لأننا نعلم جيداً مراكز قوتهم وضعفهم بعد دراستهم خلال الفترة الماضية.

وعن اختيارات اللاعبين للمشاركة في اللقاء أكد بينتو أنه يختار اللاعبين بناء على تقييمات فنية فقط دون أي اعتبارات أخرى، وهو الوحيد المخول بذلك الأمر.

الأولى

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهة الليلة، هي المباراة الرسمية الأولى بين المنتخبين، وسبقتها مباراتان وديتان،، وفاز منتخبنا 3 - 2، باستاد زعبيل في 12 نوفمبر 2020، وتعادل المنتخبان سلبياً باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في 25 مارس 2023.

مشاركات

يشارك ((الأبيض)) للمرة 11 والسادسة على التوالي في نهائيات كأس آسيا، وأفضل نتائجه، هي الوصول إلى الدور قبل النهائي في أستراليا 2015 والإمارات 2019، والمركز الثاني في الإمارات 1996.

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