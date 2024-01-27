الأبيض والطاجيك والإنجاز

يبدأ منتخب الإمارات اليوم مرحلة جديدة في منافسات كأس آسيا، حيث يلتقي مع منتخب طاجيكستان في دور الـ16، وهو بداية الأدوار الحاسمة التي لا تقبل القسمة على اثنين، فإما أن تفوز وتصعد وتقترب، وإما أن تخسر فتخرج وتترك البطولة وتعود إلى بلادك. بهذا المنطق القاسي تأخذ البطولة منعطفاً آخر.

فالفوز يعني أن هناك إنجازاً حقيقياً قد تحقق، فأنت حين تحققه، يذهب بك إلى دور الثمانية مباشرة، أي أنك كمن حقق ثماني درجات مرة واحدة، فبدلاً من كونك واحداً من 16 منتخباً، أصبحت بالفوز واحداً من 8 منتخبات، وهنا تكمن قيمة أهمية الفوز في مباراة اليوم.

حينما تأهل المنتخب لهذا الدور قلنا ليس إنجازاً، لكن اعتباراً من هذه المرحلة كل ما يتحقق فهو إنجاز، حتى لو كنا قد حققنا أفضل منه في بطولات سابقة.

ولأن هذه المباراة هي مباراة كؤوس، فيصبح لها طبيعة خاصة تتفق مع اسمها وقسوة مبارياتها التي لا تحتمل التعويض، بل من الممكن، حتى يتصاعد مفهوم القسوة، هذا أن تحسم بركلات الجزاء إذا انتهت أوقاتها بالتعادل، ومباريات الكؤوس لا يهتم أحد بالأداء فيها، بل بالنتيجة، لأنها هي التي تبقى.

من أجل كل ذلك فالأبيض الإماراتي ليس أمامه طريق آخر سوى الفوز وأن ينسجم الأداء مع مفهوم مباريات الكؤوس، وأن يرتقي للدور ربع النهائي الذي سيكون فيه واحداً من أفضل ثمانية فرق إذا فاز بمشيئة الله، ثم تكون واحداً من أفضل أربعة وهكذا.

آخر الكلام

الفريق الطاجيكي المنافس يشبهنا، فهو مثلنا ليس مرشحاً، وتتقارب المستويات بيننا وبينه، وبالمناسبة هنا تكمن صعوبة المباراة وليس سهولتها. من حسن الطالع أيضاً أننا بعيدون عن زحمة حديث اختيارات المسارات كما يقولون، أو ظنون التلاعب الذي كان حديث كل آسيا في الساعات الماضية.