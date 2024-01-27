الذكاء الاستراتيجي والعالم المتقلب

جانب كبير من الأخبار والتقارير التي نتابعها ونطالعها على مدار السنوات القليلة الماضية، وبشكل مكثف في العامين المنصرمين، عن الذكاء الاصطناعي تدور أو تتعلق أو تحذر من أثر الذكاء الاصطناعي السلبي على مستقبل الوظائف، أو شكل العلاقات الإنسانية، أو الخلط المذهل بين الحقيقة والخيال، أو التصويب المميت في الحروب والصراعات، وقائمة المخاطر الذكية والأهوال الحاذقة للذكاء الاصطناعي في حياتنا لا تتوقف.

والحقيقة هي أن الذكاء الاصطناعي، الذي ابتكره ويطوره ذكاء بشري، متعدد الأوجه. وتعدد الأوجه نعمة لا نقمة، لكن النقمة تنمو وتتمدد حين نغض الطرف عن كل الجوانب الإيجابية وسبل الاستفادة وطرق تعظيم الفوائد. في الوقت نفسه، يتمكن الأذكياء من البحث عن الفوائد والتركيز على كيفية الاستفادة منها، وذلك بدلاً من مناطحة طواحين الهواء ومحاولة وأد الذكاء الاصطناعي في مقتل ليبقوا في أمان.

فرق كبير بين أن تبقى في حالة من الأمان المصطنع الناجم عن التظاهر بعدم رؤية ما يحيط بك من مخاطر وأضرار، وبين أن تنعم بقدر معتبر من الأمان لأن ((تؤمن)) نفسك جيداً، وتقوم بتحديث هذا التأمين بشكل دائم ومستدام، وحبذا لو كان قادراً على استشراف مستقبل الأمان، أي مكوناته التي تتغير من زمن إلى آخر ومن ظروف إلى أخرى.

وحين أطلقت حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ((دافوس)) منصة ((نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031)) قبل أيام، قدمت نموذجاً يحول توليفة فعلية لكل ما سبق. هو نموذج رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي أداة تقنية، وعلى الأدمغة والخبرات المتخصصة كل في مجاله وسيلة بشرية، تعمل في تناغم من أجل دعم صناع السياسات والاستراتيجيات في الإمارات.

المنصة قاعدة معرفية استراتيجية تحتوي على المعارف والخبرات اللازمة للتخصصات ذات الأولوية في رؤية ((نحن الإمارات 2031)).

وحين تكون رؤى الدول لمستقبلها خليطاً من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمنية والابتكارية، لا يطغى أحدها على آخر أو ينفيه أو يؤجله بدافع أو بحجة الأولويات الآنية أو الطارئة، فإن هذا يضمن نصف النجاح.

نصف النجاح الآخر يعظم احتمالاته الاستخدام الصحيح للأدوات المتاحة، والسعي للحصول على المزيد المناسب منها، ما يحقق تفرداً وتقدماً وتميزاً.

ما يحدث في العالم من حولنا من تقلبات رهيبة يؤكد أن ((المضمون)) وهم، وأن عوامل خارج إرادتنا قادرة على أن تعصف بما كنا نعتقد أنه أمر مفروغ منه، لأنه منطقي أو واقعي، لذلك فإن المستقبل لمن أيقن وأتقن منظومتي الجاهزية والاستباق.

هاتان المنظومتان أقرب ما تكونان إلى ضمان المستقبل. لماذا؟ لأنهما قائمتان على المرونة والبعد عن الأطر التقليدية الجامدة، بالإضافة إلى اعتمادهما على مبادئ علمية وتطبيقات عملية تعتنق روح الابتكار والعلم. بمعنى آخر، إنه الذكاء الاستراتيجي.

ثمة أيام ليست بعيدة كان فيها الذكاء الاستراتيجي حكراً على العمل الاستخباراتي بين الدول وبعضها وفي داخلها. اليوم، الدول الذكية هي من تهرع إلى الذكاء الاستراتيجي لصياغة وصناعة مستقبلها. إنها الدول والوزارات والمؤسسات والهيئات والإدارات والجمعيات، بل والبيوت أيضاً، التي تجمع وتعالج وتحلل المعلومات اللازمة لتشكيل سياسات وخطط المستقبل.

إنها الدول والهيئات والأفراد التي تعتنق مبدأ الاستباق. إنها من يبحث عن الفرص الكامنة في المشكلات والمصاعب، والقادرة على حساب المخاطر واستشرافها، والمعتمدة على المعلومات والحقائق لرسم الخطط والاستراتيجيات. والاستعانة بإمكانات الذكاء الاصطناعي في الاستشراف والتحليل والتخطيط قيمة مضافة في كل الأحوال.

رب الأسرة القادر على استشراف أزمة اقتصادية تلوح أماراتها في المستقبل بناءً على معطيات من الوضع الاقتصادي أو الأمني العالمي، فيعمد إلى ادخار أو استثمار مبتكر في قنوات مأمونة نسبياً وبناءً على معلومات ذكية، مع الأخذ في الاعتبار أولويات أسرته، هو شخص ينتهج مبدأ الذكاء الاستراتيجي.

والدولة التي تعتبر الذكاء الاستراتيجي أسلوب عمل لتحقيق الازدهار لشعبها، وضمان معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وبلورة التعاون الدولي الذي هو البوابة الحقيقية لتحقيق السلام العالمي، وصناعة منظومة مرنة تحقق الريادة والتفوق هي دولة ذكية استراتيجياً وفعلياً.