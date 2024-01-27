تذكر النجمة النرويجية ليف أولمن في الصفحات الأولى من كتاب سيرتها الشخصية ما يلي: ((أحاول طوال الوقت أن أتغير، لأني أعلم علم اليقين أن هناك أكثر بكثير من الأشياء التي كنت قريبة منها. أريد أن أتوجه إلى هذا الاتجاه. أن أجد السكينة، لأتمكن من الجلوس والإنصات إلى ما يجري داخلي دون أي مؤثر دخيل)) لذلك اختارت لكتابها عنوان (أتغير).

وهي تكتب (السيناريو) الذي عاشته حقيقة، التفاصيل والمشاهد والمواقف والبشر الذين عبروا حياة امرأة هي في الحياة تقتات حياتها من التمثيل وارتداء الأدوار والأقنعة، إلا أنها حاولت بجهد وصدق واضحين أن تقدم الصورة التي ترى أنها تقولها وتعبر عنها بصدق، كما ترى هي نفسها لا كما تقدمها السينما والصحف ومقابلات التلفزيون وصفحات المجلات، لذلك ونحن نقرأ هذه السيرة بكل هذه السلاسة والانتقالية المختارة بدقة والانتقائية المختارة بحرص، نلمس قلب ليف أولمن وضميرها وإنسانيتها، لا صورة ممثلة المسرح والسينما كما رسمتها أضواء الشهرة المتوحشة والكاذبة أحياناً.

تقول أولمن الممثلة والمخرجة النرويجية التي اشتهرت بكونها إحدى أعظم الممثلات الأوروبيات، إنك حين تكتب سيرتك فكأنما تقف أمام مرآة واسعة وتبدأ في نزع ثيابك قطعة قطعة، وهنا فإنك تصبح ضحية سهلة لتلصص الأصدقاء والأعداء وجامعي الفضائح، لأنك تكشف أسرارك أمام الجميع مختاراً، وهي تعلم ذلك جيداً، وتعلم ما قد تعانيه من ألم وندم، إلا أن تلك هي الطريقة الوحيدة كما تقول لتقترب من جمهورها وتشكره، وتواجه ابنتها وتعتذر منها ومن كل من أحبوها وقصرت في حقهم!