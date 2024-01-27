بوتين يتعهد بـ«استئصال النازية نهائياً»

تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، ببذل ((كل ما في وسعه))، لـ((القضاء نهائياً على النازية))، موجهاً انتقاداً شديداً لأوروبا، بسبب ((رهاب روسيا))، كما انتقد دول البلطيق بشأن حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال حفل إزاحة الستار عن نصب تذكاري في الذكرى 80 لضحايا حصار لينينغراد الشهير خلال الحرب العالمية الثانية، بمشاركة رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو.

وقال بوتين: ((النظام في كييف يمجّد شركاء هتلر، رجال وحدات إس.إس. (النازية)... في عدد من الدول الأوروبية، رهاب روسيا يروج له كسياسة للدولة)).

وأضاف: إن ((أهداف الألمان آنذاك تمثلت في سرقة موارد الاتحاد السوفييتي والقضاء على شعبه)).

واستذكر بوتين المآسي قائلاً: إن ((حصار لينينغراد كان قاسياً بشكل غير مسبوق)). وأضاف: ((منذ ثمانية عقود، لم يخفّ حزننا على هؤلاء الضحايا، وعلى هذه المصائر المحطمة)).

وتابع: ((جرائم النازيين ليس لها قانون تقادم، لم ترتكب في ساحات القتال، لكنها كانت إجراءات عقابية))، مؤكداً أنه ((ستجرى تحقيقات في جميع الجرائم التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية ضد مواطني الاتحاد السوفييتي)).

كما انتقد بوتين في خطابه سجل حقوق الإنسان في دول البلطيق؛ إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا. وقال: ((في دول البلطيق، ينظر لعشرات الآلاف من الناس على أنهم أشباه بشر، ويحرمون من أبسط حقوقهم ويتعرضون للاضطهاد)).

في الأثناء، أثار رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة. وكتب فولودين على ((تيليغرام)): ((أصبحت الأيديولوجية الفاشية هي القاعدة لقيادة دول ((الناتو)).

واتهم الحكومات الغربية، بما في ذلك الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتس، بشكل واضح، بـ((دعم سياسة إبادة جماعية في أوكرانيا)). وقال فولودين: ((هذا مسار خطير يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية جديدة)).

يشار إلى أن التبرير الرئيس لروسيا لحربها ضد أوكرانيا، التي استمرت منذ ما يقرب من عامين، هو الادعاء بأنه يتعين القضاء على النازية في الدولة المجاورة)).

وترفض أوكرانيا، التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي، وعانت هي نفسها من الدمار على أيدي قوات هتلر، هذه التشبيهات، وتعتبرها ((ذرائع واهية)) لشن ما تسميه ((الحرب))، فيما تقول موسكو إنها عملية عسكرية ضد النازيين في أوكرانيا.

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