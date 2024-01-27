حاكم تكساس يتمرد على قرار المحكمة الفيدرالية العليا

تفاقمت التوترات في الداخل الأمريكي، بين حاكم ولاية تكساس، وإدارة الرئيس في البيت الأبيض، فيما يتعلق بتطبيق قانون الهجرة. فخلال الساعات الـ24 الماضية، زادت حدة هذه التوترات، بعدما رفض حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، الامتثال لقرار المحكمة العليا في الحكومة الفيدرالية، تحت قيادة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإزالة الأسلاك الشائكة من طول الحدود مع دولة المكسيك، وأصدر أبوت أمراً محلياً باستمرار وضع الأسلاك الشائكة على طول الحدود رغم قرار المحكمة.

كما رفضت تكساس منح مسؤولي الهجرة الفيدراليين، الوصول إلى حديقة ((شيلبي بارك))، في مدينة إيغل باس، التي استخدمت كنقطة لاحتجاز المهاجرين، من ثم انطلاقهم منها إلى داخل الولاية.

وكانت إدارة بايدن وضعت مهلة زمنية، انتهت أمس، لولاية تكساس للامتثال وإزالة الأسلاك الشائكة.

وقال حاكم ولاية تكساس: ((مستعدون لحرب أهلية مع إدارة بايدن))، مضيفاً: ((هذه معركة من أجل مستقبل أمريكا)). وأفادت الولاية بأن إدارة بايدن ((تتصادم معنا، ولا تستطيع حمايتنا من الهجرة غير الشرعية، والآن نريد أخذ زمام الأمور بأنفسنا، وإن لم ينصاعوا لنا فلا سبيل إلا المطالبة بالانفصال)).

بدورها أعلنت ولاية فلوريدا، أنها ستستخدم جيشها لدعم جيش تكساس.

في الغضون رفض المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، طلباً فيدرالياً بسحب عناصر الأمن من منطقة حدودية كانت سابقاً ممراً للمهاجرين غير النظاميين.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن الحرس الوطني في ولاية تكساس، نصب حواجز لعرقلة مرور مهاجرين يريدون دخول الولايات المتحدة بطرق غير قانونية، وأمرهم بالعودة إلى المكسيك عبر نهر ريو غراندي.

ويتهم مسؤولون محليون، الحكومة الفيدرالية، بعدم بذل ما يكفي لردع التسلل إلى البلاد، لكن إدارة بايدن ترد بأن ولاية تكساس تمنع حرس الحدود من تسيير دوريات ومعالجة شؤون المهاجرين.

وكان أبوت أمر مئات جنود الحرس الوطني بالانتشار على الحدود مع المكسيك، تحسباً لموجة هجرة متوقعة بعد انتهاء مفعول إجراءات سبق اتخاذها خلال جائحة ((كورونا)) في الأعوام القليلة الماضية.

تصعيد ترامب

طبقاً لمراقبين، تأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معاً لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون، إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.

ومع قيام ترامب، والحكام الجمهوريين، بالتصعيد في مواجهة إدارة بايدن، تزايدت المخاوف من نشوب حرب أهلية تعصف بالبلاد، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، قام مقدم متقاعد من الجيش الأمريكي، يعيش في ولاية تكساس، بتنظيم قافلة مسلحة، إلى حدود تكساس، لمطاردة المهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

دعم 25 ولاية

وأيد جميع حكام الولايات الجمهوريين، ولاية تكساس في النزاع الحدودي مع إدارة بايدن، وقالوا: ((إن الرئيس يترك البلاد عرضة للهجرة غير الشرعية في البلاد)).

وانضمت حوالي 25 ولاية تقريباً إلى ((تمرد)) ولاية تكساس، وعلى بيان يدعم أبوت في معركته ضد الحكومة الفيدرالية بشأن السيطرة على الحدود.

جاء في الرسالة التي وقعها 25 حاكماً جمهورياً: ((نحن نتضامن مع زميلنا الحاكم، غريج أبوت، وولاية تكساس، في استخدام كل أداة واستراتيجية، بما في ذلك الأسوار الشائكة، لتأمين الحدود، لقد تخلت عن واجباتها الدستورية تجاه الولايات، وولاية تكساس لديها كل المبررات القانونية لحماية سيادة ولاياتنا وأمتنا))، كما أصدر حكام 10 ولايات أيضاً، إرسال الدعم العسكري إلى تكساس.

جدير بالذكر، أن الأسلاك الشائكة بين ولاية تكساس، والمكسيك، تمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى الولاية، وكانت المحكمة العليا الأمريكية صوتت بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لصالح سلطة الحكومة الفيدرالية في إزالة الأسلاك الشائكة، التي تم تركيبها بأمر من حاكم تكساس، بحسب ((فوكس نيوز)).

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