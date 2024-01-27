«الأونروا» في مرمى إسرائيل وحلفائه

أصبحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مرمى إسرائيل، ومعها أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا وفنلندا، حيث قالت إسرائيل إنها ستسعى لمنع الوكالة من العمل في القطاع بعد انتهاء الحرب، فيما أوقفت الدول المذكورة تمويل الوكالة بسبب اتهامات إسرائيلية لبعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.



واتهمت إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر، وعلى الأثر أعلنت ((الأونروا)) أنها طردت موظفين تتهمهم إسرائيل.



وتزايد التوتر في الأيام الأخيرة بين إسرائيل والوكالة الأممية، بعد قصف مدفعي استهدف الأربعاء مأوى تابعاً للأمم المتحدة في خان يونس جنوبي القطاع وأدى إلى مقتل 13 شخصاً. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس أمس، أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان ((ألا تكون الأونروا جزءاً من المرحلة)) التي تلي الحرب.



وقف التمويل



وإثر الاتهامات الإسرائيلية أعلنت الولايات المتحدة، أمس، تعليق أي تمويل إضافي لـ ((الأونروا)). وقالت الخارجية البريطانية إنها ستعلق مؤقتاً تمويل الوكالة لحين فحص المزاعم، فيما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق الحكومة الإيطالية التمويل أيضاً.



وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين: ((يساورني قلق عميق إزاء الادعاءات المتعلقة ببعض موظفي الأونروا)). وتابع: ((أصدرت تعليماتي إلى وكالة الشؤون العالمية الكندية بإيقاف كل التمويل الإضافي للأونروا في انتظار نتيجة التحقيق)). وقالت فنلندا أيضاً إنها علقت التمويل.



ونقلت وكالة ((سبوتنيك)) عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من عواقب تقليل حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع في أعقاب الحصار المتكرر والمفروض على معبر كرم أبو سالم من قبل المتظاهرين الإسرائيليين.



قتال عنيف



في الأثناء، دارت معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في جنوب القطاع. وأفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات في محاور عدة من مدينة خان يونس. وأفادت وزارة الصحة بغزة بسقوط 135 قتيلاً في القصف الليلي والذي تواصل أمس في خان يونس ومناطق متفرقة في القطاع.



واحتدم القتال خصوصاً في محيط مستشفيَي ناصر والأمل اللذين يعملان بالحد الأدنى ويؤويان مرضى وآلاف النازحين.



وأفاد مكتب الإعلام الحكومي عن قصف مدفعي مكثف على مخيم خان يونس ومحيط مجمع ناصر الطبي، ما أدى ((إلى انقطاع الكهرباء في هذا المستشفى وتوقف العديد من الخدمات وغرف العمليات)).

وعبّرت منظّمة أطباء بلا حدود في بيان عن أسفها لأنّ ((القدرة الجراحيّة لمستشفى ناصر أصبحت شبه معدومة)). وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تستهجن حصار واستهداف مستشفى الأمل التابع لها ومقر فرعها في خان يونس لليوم السادس على التوالي.

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