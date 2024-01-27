النازحون في غزة.. بين القصف والمطر والبرد القارس

بموازاة القصف المتواصل والمعارك العنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، يحتشد آلاف المدنيين النازحين في ظروف إنسانية كارثية، حيث واجه من هرب من تساقط الصواريخ والقذائف، تساقط المطر المصحوب بالبرد القارس.

في الجنوب، يتكدّس عشرات آلاف المدنيين في رفح، في مساحة صغيرة جداً، مقابل الحدود المغلقة مع مصر. وفي المجموع، نزح حوالى 1,7 مليون مدني منذ بداية الحرب، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وخلال الليل، غمرت أمطار غزيرة مخيمات مليئة بالخيام، ما يزيد من معاناة النازحين، الذين كانوا يتعثرون في المياه الموحلة أثناء محاولتهم إنقاذ بعض متعلّقاتهم.

وأفاد شهود بأنه تم إجلاء عشرات الآلاف من النازحين من مبانٍ وخيام في منطقة المواصي غربي خان يونس، وساروا مشياً على الأقدام، بينهم أطفال ونساء لمسافة تزيد على أربعة كيلومترات.

وأضافوا أن الأمطار الغزيرة أغرقت آلاف الخيام ومراكز الإيواء في شمالي غزة وجنوبيها. وقالوا إن المياه اجتاحت مراكز الإيواء المختلفة، ما تسبب في مأساة حقيقية للنازحين، وأسفر عن أضرار مادية في الممتلكات والأغطية.

يأتي ذلك، بينما يعاني النازحون من نقص في الأغطية والملابس الثقيلة ووسائل التدفئة التي يحتاجون إليها في مواجهة الأجواء الشتوية، وظروف الطقس الصعبة.

وهطلت أمطار غزيرة على كافة مناطق قطاع غزة، منذ الليلة الماضية، في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وقال جميل عوض (31 عاماً): ((غادرت فجراً أنا وأمي، وهي عجوز وعمرها 74 عاماً، ومريضة، وزوجتي وأولادي الثلاثة، من الخيمة قرب مقر جامعة الأقصى، (جراء) قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف)).

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل بأن ((الأمطار الغزيرة تغرق آلاف الخيام للنازحين في رفح وخان يونس ومخيم النصيرات ودير البلح ومدينة غزة وشمالي القطاع، وتزيد معاناة النازحين)).

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