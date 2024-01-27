بغداد وواشنطن تبحثان إنهاء «التحالف الدولي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
عقدت الولايات المتحدة والعراق، أمس، في بغداد الجلسة الأولى من محادثات رسمية تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي تم تشكيله لمحاربة تنظيم داعش في العراق.
وصرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان بأنه ترأس بدء أول جولة من الحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء بعثة التحالف في العراق.
تأتي بداية المحادثات التي أعلنت عنها الدولتان الخميس، فيما تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا باستمرار بهجمات من طائرات مسيرة تشنها ميليشيات عراقية على خلفية الحرب الدائرة في غزة.
وتقول الولايات المتحدة إنها تخطط لإنشاء لجنة تتفاوض على شروط إنهاء البعثة، ونوقش ذلك أول مرة العام الماضي، والتوقيت لا علاقة له بالهجمات.
ومنذ منتصف أكتوبر، شنت ميليشيات عراقية هجمات مستمرة على قوات أمريكية في العراق وسوريا. وأطلق المسلحون أكثر من 150 صاروخاً وطائرة مسيرة على ما يقدر بحوالي 2500 جندي أمريكي وقواعد أمريكية يخدمون فيها. وأصيب العشرات من الجنود الأمريكيين.
وضربت الولايات المتحدة أهدافاً للميليشيات في المقابل، منها بعض الأهداف المرتبطة بقوات الحشد الشعبي، المكونة بالأساس من جماعات شبه عسكرية تعمل رسمياً تحت سيطرة الجيش العراقي.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN27012024000110011019ID1107776045
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.