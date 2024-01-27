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بغداد وواشنطن تبحثان إنهاء «التحالف الدولي»

1/27/2024 7:17:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقدت الولايات المتحدة والعراق، أمس، في بغداد الجلسة الأولى من محادثات رسمية تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي تم تشكيله لمحاربة تنظيم داعش في العراق.

وصرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان بأنه ترأس بدء أول جولة من الحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء بعثة التحالف في العراق.

تأتي بداية المحادثات التي أعلنت عنها الدولتان الخميس، فيما تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا باستمرار بهجمات من طائرات مسيرة تشنها ميليشيات عراقية على خلفية الحرب الدائرة في غزة.

وتقول الولايات المتحدة إنها تخطط لإنشاء لجنة تتفاوض على شروط إنهاء البعثة، ونوقش ذلك أول مرة العام الماضي، والتوقيت لا علاقة له بالهجمات.

ومنذ منتصف أكتوبر، شنت ميليشيات عراقية هجمات مستمرة على قوات أمريكية في العراق وسوريا. وأطلق المسلحون أكثر من 150 صاروخاً وطائرة مسيرة على ما يقدر بحوالي 2500 جندي أمريكي وقواعد أمريكية يخدمون فيها. وأصيب العشرات من الجنود الأمريكيين.

وضربت الولايات المتحدة أهدافاً للميليشيات في المقابل، منها بعض الأهداف المرتبطة بقوات الحشد الشعبي، المكونة بالأساس من جماعات شبه عسكرية تعمل رسمياً تحت سيطرة الجيش العراقي.

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