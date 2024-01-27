ارتفاع حرارة التصعيد بين إسرائيل وجنوب لبنان

ارتفعت درجة حرارة التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وسط عمليات قصف متبادل تزداد حدة، مترافقة بتهديدات من الجانبية في حال توسيع الاستهدافات.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي أمس، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط بجنوب لبنان، وصولاً إلى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي غير اعتيادي. ووفق ((الوكالة الوطنية للإعلام))، أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوكالة اللبنانية قولها إن مدفعية إسرائيل قصفت فجر أمس، أطراف بلدات القطاعين الغربي والأوسط المتاخمة للخط الأزرق من الناقورة صعوداً حتى بلدة رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدات الناقورة ويارين والبستان وأم التوت وعلما الشعب.

وكانت مصادر أمنية لبنانية أفادت بمقتل أربعة مسلحين، على الأقل، من ((حزب الله)) وإصابة ثلاثة آخرين الليلة قبل الماضية، عندما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في جنوب لبنان. وذكرت المصادر أن المنزل الذي تم استهدافه يقع في قرية بيت ليف في جنوب لبنان. وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضاً مجموعة من القرى اللبنانية القريبة من حدودها.

وجاءت الغارة الجوية الإسرائيلية بعد أن أعلن الحزب مسؤوليته عن هجومين بالصواريخ على مواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية.

ومن ناحية أخرى، قال سكان قرية الغندورية بجنوب لبنان إنهم تلقوا رسائل على هواتفهم من الجيش الإسرائيلي تطالبهم بمغادرة منازلهم لأن الجيش سوف يقصف بعض المناطق داخل القرية.

أجسام مشبوهة

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، اعتراضه لأجسام مشبوهة في سماء لبنان. ونقلت وكالة ((سبوتنيك)) عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش اعترض أجساماً مشبوهة في سماء لبنان كانت في طريقها إلى إسرائيل، وسط سماع دوي صافرات الإنذار على الحدود الشمالية مع لبنان.

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