ضربات أمريكية جديدة ضد الحوثيين

حذر البنك الدولي من أزمة عالمية في الإمدادات الإنسانية لليمن، إذا ما استمرت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث شنت القوات الأمريكية ضربات جديدة على مواقع الميليشيا، إثر استهدافها سفينة نفط بريطانية في خليج عدن.

وفي تقرير له عن تغيير مسار السفن من قناة السويس ومخاوف حدوث أزمة جديدة في سلاسل الإمداد، أكد أنه على المدى القريب، من المرجح أن تستوعب صناعة شحن الحاويات العالمية الصدمة التي أصابت سعة الشحن بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

ضربات

وشنت القوات الأمريكية فجر أمس، ضربات استهدفت موقعاً للحوثيين في اليمن بعد أن هاجمت الميليشيا سفينة نفطية بريطانية ((اشتعلت فيها النيران)) في خليج عدن. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة إكس إنه ((نحو الساعة 3,45 بالتوقيت المحلي (00,45 بتوقيت غرينتش)، شنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ضربة استهدفت صاروخاً حوثياً مضاداً للسفن كان على وشك الانطلاق في البحر الأحمر))، مضيفة أن هذا الصاروخ شكل ((تهديداً وشيكاً)) للمدمرات الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وذكرت شركة تجارة السلع (ترافيغورا) أن طاقم الناقلة مارلين لواندا أخمد الحريق أمس، بعد أن أصيبت السفينة بصاروخ مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في خليج عدن الجمعة. وقالت ((ترافيغورا)) في بيان ((جميع أفراد طاقم الناقلة مارلين لواندا بخير وتم إخماد الحريق في صهريج الشحن بالكامل. السفينة واصلت (أمس) إبحارها نحو مرفأ آمن)) مضيفة أن سفناً بحرية من الهند والولايات المتحدة وفرنسا ساعدت في جهود إخماد الحريق، ومؤكدة أنه ((لا سفن أخرى تعمل لصالح ترافيغورا تعبر خليج عدن حالياً)). وذكرت البحرية الهندية أن 22 هندياً وبنغلاديشياً واحداً كانوا على متن مارلين لواندا.

استهدافات

وكان الحوثيون أعلنوا الجمعة استهداف سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن، ما أدى إلى احتراقها. وأفادت وكالة ((أمبري)) البريطانية للأمن البحري بأن ((صاروخاً)) أصاب سفينة تجارية قبالة سواحل عدن في اليمن. وأوضحت أن الحادث وقع على بعد 55 ميلاً بحرياً إلى جنوب شرق عدن في اليمن وأدى إلى إصابة ((سفينة تجارية بصاروخ أدى إلى نشوب حريق))، مشيرة إلى ((الإبلاغ عن سلامة الطاقم)).

وكانت وكالة ((أمبري)) قالت في وقت سابق إن ناقلة نفط ترفع علم بنما ((أبلغت عن رؤية انفجارين)) في خليج عدن، وهو ما أكدته وكالة ((يو كاي ام تي او)) للأمن البحري التابعة للبحرية البريطانية.

وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفناً أخرى تقدم المساعدة بعد أن أصيبت الناقلة مارلين لواندا بصاروخ مضاد للسفن أطلقته الميليشيا.

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