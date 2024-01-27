«الفرق التكتيكية» تتوافد للمشاركة في «تحدي الإمارات»

تواصل الفرق الشرطية التكتيكية ووحدات التدخل السريع، وصولها إلى إمارة دبي، للمشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، والذي سيقام من 3 وحتى 7 فبراير المُقبل في ميدان الروية بدبي.

وأكد الرائد الدكتور عبدالله الشيخ رئيس فريق التنسيق الدولي في اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، أن الفرق من مختلف دول العالم حرصت على المشاركة في النسخة الخامسة من التحدي هذا العام بعد النجاح مُنقطع النظير الذي حققته النسخ الأربع الماضية.

ولفت إلى أن اللجنة سجلت هذا العام مُشاركة فرق جديدة ستخوض المنافسات أول مرة، إلى جانب الفرق المُستمرة في المشاركة من خارج الدولة وداخلها، مشيراً إلى أن سمعة التحدي أصبحت محط أنظار الأجهزة الشرطية والفرق التكتيكية لرفع مستوى الجهوزية عبر تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل ممارسات الدول في خوض منافسات التحدي.

يذكر أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يسعى إلى تحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز مستوى التنافسية، وضمان استدامة الكفاءة في تأدية مهام الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة ورفع درجة جهوزيتها لمواجهة التحديات والأخطار، ويقام سنوياً في مدينة الروية بدبي.

ويسعى التحدي إلى رفع مستوى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، والتعرف إلى أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجهوزية في التعامل مع التحديات المختلفة ومنها المسابقة التكتيكية، وتحدي الهجوم، ومسابقة إنقاذ ضابط، وتحدي البرج العالي، واجتياز الموانع.

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