«كهرباء دبي» تعزز إسهامات أصحاب الهمم في التنمية المستدامة

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة حققت خلال عام 2023، وللعام الرابع على التوالي، جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم.

ومن أبرزها سعادة الموظفين أصحاب الهمم، وسعادة ذويهم عن بيئة العمل الآمنة والدامجة في الهيئة والفرص الوظيفية العادلة والمحفزة التي توفرها لأبنائهم، ووصل مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم إلى 100 % عام 2023، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم 97.21 %، وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دعم الهيئة لأصحاب الهمم 94.27 %، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة 97.48 %.

ولفت معاليه إلى أن مواءمة استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي الخاصة بأصحاب الهمم مع الاستراتيجيات المحلية والاتحادية لدمج وتمكين أصحاب الهمم، أثمرت عن دعم الجهود الوطنية لتعزيز إسهامات هذه الشريحة المهمّة من المجتمع في دفع مسيرة التنمية المستدامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتمكينهم من تأدية أدوارهم بصورة إيجابية كأشخاص فاعلين وقادرين.

وبوصفها مؤسسة مسؤولة مجتمعياً ودامجة لأصحاب الهمم، تواصل الهيئة إطلاق وتنفيذ ورعاية مبادرات ملهمة ومفيدة لتعزيز دمج أصحاب الهمم في العمل والمجتمع، وقد وصل عدد البرامج والمبادرات التي قامت الهيئة بتنفيذها ورعايتها بين عامي 2015 و2023 إلى 95 برنامجاً ومبادرة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع.

وقال معالي الطاير: ((نعمل على دعم نموذج دبي الملهم في تمكين ودمج أصحاب الهمم، في إطار السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، من خلال باقة متنوعة من الخدمات والتسهيلات الشاملة التي يتم تقديمها لهم عبر عدة قنوات من بينها مراكز إسعاد المتعاملين.

ومراكز المستقبل لإسعاد المتعاملين، ومركز رعاية المتعاملين، إلى جانب الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، ونحرص على تطبيق أفضل الممارسات في مجال التوظيف الدامج للعمل على توظيف أصحاب الهمم في الهيئة، وتوفير بيئة عمل دامجة وإيجابية تحثهم على مواصلة التطور والتميز، وإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم)).

وتطبق الهيئة أحدث الممارسات والتقنيات العالمية لضمان وصول الموظفين والمتعاملين أصحاب الهمم إلى المعلومات والخدمات والمباني والمرافق، حيث نجحت الهيئة في تهيئة جميع المباني والمرافق الجديدة وفق كود دبي بنسبة 100 %، وتطابق موقع الهيئة الإلكتروني بنسبة 100 % وتطبيقها الذكي 10/10 وفق تقرير تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم الذي أصدرته هيئة دبي الرقمية عام 2022.

وقد حصلت الهيئة عام 2023 على الشهادة الذهبية ((مؤهل للجميع)) التي تقدمها بلدية دبي، وذلك عن مباني الهيئة: مركز الهيئة الرئيسي، ومركز إسعاد المتعاملين في برج نهار، ومبنى الهيئة المستدام في القوز، ومجمّع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في الحضيبة، ومركز الابتكار، ومركز البحوث والتطوير، ومبنى الورسان، ومركز ((التقييم والتطوير المحدث)) بمركز النجمة، ومجمع قطاع توزيع الطاقة في الروية.

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