شرطة دبي تحتفي بتخريج 20 منتسباً من دبلوم لغة الإشارة

شهد العميد أحمد مرداس مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة في شرطة دبي، تخريج 20 منتسباً من دبلوم لغة الإشارة، والذي استمر على مدار 6 أشهر، ضمن مرحلتين تدريبية وعملية، استهدفت مقدمي الخدمة في شرطة دبي.

وأكد العميد مرداس أن دبلوم لغة الإشارة، يأتي ضمن جهود القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام، لدعم وتعزيز قدرات الكوادر البشرية بأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتمكينهم من التسلح بالعلوم والمهارات في مختلف المجالات، وعلى اختلاف تخصصهم الوظيفي.

وأضاف أن هذا الدبلوم يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وذلك من خلال تمكين مقدمي الخدمة من التعامل مع أصحاب الهمم ليكونوا قادرين على مساعدتهم، وتلبية احتياجاتهم، والرد على استفساراتهم، بعيداً عن إشكاليات التواصل .

من جانبه، أوضح النقيب محمد المزروعي نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن المجلس مستمر في جهوده لدمج وتمكين أصحاب الهمم وإسعادهم، سواء من الموظفين وأسرهم، أو أفراد المجتمع، بما يضمن تحقيق الاستدامة في الدعم والخدمات المختلفة .

قدم الدبلوم، الخبير في لغة الإشارة، ياسر موسى عوض، وتناول محاور عدة، أبرزها، أصحاب الهمم... أوهام وحقائق، مدارس التواصل مع أصحاب الهمم فئة ذوي الإعاقة السمعية، ومفهوم التهجي الإصبعي، ومفهوم لغة الإشارة وأنواعها.

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