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شرطة دبي تناقش مستقبل التعليم الأكاديمي

1/27/2024 7:17:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت أكاديمية شرطة دبي ندوة علمية تخصصية تحت عنوان ((مستقبل التعليم الأكاديمي)) بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وجامعة الإمارات، بهدف تسليط الضوء على توجهات ومستقبل ومخرجات التعليم الأكاديمي المتقدم.

وشهدت الندوة التي نُظمت على هامش الفعاليات المصاحبة لحفل تخريج أكاديمية شرطة دبي والمزمع عقده في فبراير المقبل، حضور أكثر من 210 طلاب جامعة الإمارات والطلبة المرشحين والمرشحات والعسكريين الجامعيين. وقال النقيب الدكتور عيسى الغاوي، من كلية الدراسات العليا بأكاديمية شرطة دبي، إن الأكاديمية رسخت أعلى المعايير الأكاديمية والعسكرية، بما يحقق التطوير والاستدامة في منظومة التعليم، وإن الندوة تأتي في إطار الحرص على تبادل الأفكار والمعارف والعلوم للتعليم الأكاديمي.

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