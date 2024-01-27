شرطة دبي تناقش مستقبل التعليم الأكاديمي

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظمت أكاديمية شرطة دبي ندوة علمية تخصصية تحت عنوان ((مستقبل التعليم الأكاديمي)) بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وجامعة الإمارات، بهدف تسليط الضوء على توجهات ومستقبل ومخرجات التعليم الأكاديمي المتقدم.
وشهدت الندوة التي نُظمت على هامش الفعاليات المصاحبة لحفل تخريج أكاديمية شرطة دبي والمزمع عقده في فبراير المقبل، حضور أكثر من 210 طلاب جامعة الإمارات والطلبة المرشحين والمرشحات والعسكريين الجامعيين. وقال النقيب الدكتور عيسى الغاوي، من كلية الدراسات العليا بأكاديمية شرطة دبي، إن الأكاديمية رسخت أعلى المعايير الأكاديمية والعسكرية، بما يحقق التطوير والاستدامة في منظومة التعليم، وإن الندوة تأتي في إطار الحرص على تبادل الأفكار والمعارف والعلوم للتعليم الأكاديمي.
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