شما بنت محمد تُحاضر حول دور التعليم في تكوين الهوية

نظم مجلس شما محمد للفكر والمعرفة، محاضرة بعنوان ((دور التعليم في تكوين الهوية الإماراتية))، قدمتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وذلك بحضور عضوات المجلس، والعديد من القيادات التربوية والمهتمات بالشؤون الأكاديمية والتربوية، وعدد من الإعلاميات.

وأوضحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أنه انطلاقاً من التوجيهات السامية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حول مرتكزات الشخصية الإماراتية، طرحت دراسة حول الشخصية الإماراتية، ضمن أعمال وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وقالت: ((إن التاريخ العميق لدولة الإمارات، وتركيبتها السكانية المتعددة الثقافات، والنمو الحضاري والانفتاح الثقافي على العالم، يجعل من الشخصية الإماراتية عرضة للتأثير والتغيير، ومن جانب آخر، حينما نتحدث عن بناء الشخصية الوطنية الإماراتية، والحفاظ على الهوية الوطنية، لا بد أن نتحدث عن محورين في بناء الشخصية الإماراتية، وهما المنظومة التعليمية والمنظومة الأسرية.

وأشارت إلى مرتكزات الهوية الوطنية التي تنشأ عليها الشخصية الإماراتية، ومنها التراث والتاريخ، الدين الإسلامي، الفنون والموسيقى الشعبية، واللغة العربية.

ولفتت إلى أهم التحديات التي تواجه هذه المرتكزات، والتي تتمثل في التوازن بين الحداثة ونمط الحياة التقليدي والموروث للمجتمع الإماراتي، والتعامل مع القيم الدينية دون مراعاة تغيرات العصر الحديث.

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