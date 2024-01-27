«كسوة الشتاء» تجسد قيم الإنسانية وثقافة الخير في المجتمع الإماراتي

تحرص مختلف الجهات في كافة إمارات الدولة على تعزيز الشراكة والتعاون مع جميع المؤسسات والدوائر بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تنفيذ وإنجاز الأعمال الخيرية وإطلاق المبادرات الإنسانية الرائدة، ومنها مبادرة توزيع ((كسوة الشتاء)) على الفئات المستهدفة كالأسر المتعففة وفئة العمال في أسمى معاني العطاء الذي لا ينضب.

وأكد عدد من المسؤولين ورؤساء فرق تطوعية معتمدة في الدولة لـ((البيان)) على أن المبادرة هدية جميلة تلامس مشاعر المستهدفين وتدعمهم نفسياً ومعنوياً، وتعد من مجالات العمل الإنساني والمجتمعي.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري، رئيس فريق ((عونك يا وطن)) التطوعي: ((نحرص كفريق تطوعي معتمد في الدولة على المساهمة الدائمة في المبادرات الخيرية والإنسانية التي تخدم المصلحة العامة، وتسهم في ترسيخ مبادئ العمل المجتمعي، ومنها إطلاق مبادرة توزيع كسوة الشتاء بشكل سنوي، والتي نؤكد من خلالها على الاهتمام بكافة شرائح المجتمع وتقديم المساعدات الإنسانية للمعسرين والضعفاء منهم على وجه الخصوص وفئة العمال في شتى القطاعات، والذين يشكلون نسبة عالية بين أفراد المجتمع المحلي)).

روابط مجتمعية

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير هيئة الهلال الأحمر ــ مركز منطقة العين: ((تعد مبادرة توزيع كسوة الشتاء من المبادرات الإنسانية التي تؤكد على مدى اهتمام الهلال الأحمر الإماراتي بكافة شرائح المجتمع، لاسيما فئة العمال، والحرص على إسعادهم، وتقوية الرابط المجتمعي وتوطيد علاقاتهم)).

وأضاف: ((نحرص في الهلال الأحمر على استمرارية التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والنفع العام والفرق التطوعية المعتمدة في الدولة بهدف تبني وتطبيق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية)). مشيراً إلى أن ((الخير يعد من أبرز سمات الشخصية الإماراتية، وتحرص شتى الجهات والمتطوعون عموماً على المشاركة في حملات ومبادرات توزيع كسوة الشتاء، وإثراء تجربة الدولة في هذا المجال الخيري والإنساني)).

ثقافة الخير

بدورها، أوضحت كوثر الرحالي، رئيسة فريق ((عباقرة)) التطوعي أن ((مبادرة كسوة الشتاء تأتي في إطار استراتيجية العديد من الفرق التطوعية ودورها المجتمعي، وتعزيزاً لثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع. إضافة إلى إيمان الفرق التطوعية بأن العمل التطوعي يعد واجباً وطنياً، والتزاماً أخلاقياً ومجتمعياً، وحقاً إنسانياً في التكافل والتواصل والتعاضد)).

وأضافت: ((إن مبادرات وحملات توزيع كسوة الشتاء لا يأتي إطلاقها من فراغ، وإنما نهدف بصدق للتخفيف عن العمال في فصل الشتاء، وتلبية أهم المستلزمات الأساسية اللازمة لحمايتهم من الطقس البارد)).

من جهته، أشار محمد بن دلوان الكتبي، عضو مجلس الأمناء في مؤسسة ((العجماني)) للأعمال الخيرية ورئيس فريق عجمان التطوعي، إلى أن مبادرة توزيع كسوة الشتاء التي سيطلقها فريقه قريباً من شأنها أن تعكس جانباً إنسانياً للفريق على المستوى المحلي، وتعد من أشكال الجهود الصادقة والتعاون المجتمعي مع عدد من الشركاء، كما أنها تلامس الجوانب النفسية للفئات المعسرة وتعد من مجالات العمل الإنساني والمجتمعي الذي يضطلع بها الفريق لمساعدة شريحة العمال والمستهدفين عموماً.

وأضاف: ((أن فريق عجمان التطوعي حريص على استمرارية التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والنفع العام بهدف تبني وتطبيق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية)).

تجدر الإشارة إلى أن توزيع كسوة الشتاء أو ما تعرف بـ((الحقائب الشتوية)) على المستهدفين في المجتمع سواء الأسر المتعففة أو العمال، يعد شكلاً من أشكال التكافل والتراحم الاجتماعي، وتقديراً بشكل خاص لفئة العمال الذين يقومون بأعمال تحتم عليهم طبيعتها التواجد في أجواء مناخية مختلفة في فصل الشتاء.

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