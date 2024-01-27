ملكة «اليوستوما» تجسد الاستدامة في «مزرعة السعادة»

لم تكن موزة الصريدي((أم راشد)) تتوقع حينما غرست أولى بذراتها في عام 2018، أنها ستنتج ذات يوم أكثر من 200 صنف من الخضروات والفواكه والزهور النادرة في حديقة منزلها التي لقبتها بـ((حديقة السعادة))، بعد البداية المتواضعة لها في مشوار الزراعة.

والتي بدأت ببذرات بسيطة في إحدى زوايا ((حوش)) بيتها المتواضع، مؤكدة عشقها للطبيعة والأجواء الريفية الأوروبية، كونها قضت سنوات دراستها الأولى في منطقة ريفية باسكوتلندا، ما جعلها تتأثر بها.

وتروي ((أم راشد)) لـ((البيان))، أن البداية كانت تحدياً وعشقاً ورغبة شديدة لإنتاج طعام البيت والأسرة الذي كانت معظم أصنافه تستورد من الخارج، حيث وضعت أولى بذراتها في ((حوش)) بيتها الذي أثبت للجميع، أنه قادر على إنتاج المحاصيل بالعزم والإرادة.

وأضافت إنها استمرت في زراعة باحة بيتها لإطعام أولادها وعائلتها، وأخذت ترسل المنتجات لجيرانها بهدف تشجيعهم على الزراعة لتأمين احتياجاتهم من الخضروات التي يأكلونها، مشيرة إلى أن المنتجات بدأت تتزايد وأصبحت قادرة على تحقيق الاكتفاء للبيت دون الحاجة لشراء الخضروات من السوق، موضحة أن تلك الزراعة من دون معدات ولا إضافات ولا مواد كيميائية.

زهور نادرة

وتهتم أيضاً بشكل كبير بزراعة أنواع مختلفة من الزهور النادرة وتهيئ لها الظروف الملائمة من درجة حرارة ورطوبة وإضاءة وتشتري أفضل أنواع بذور الزهور وتختارها بعناية من داخل الدولة ومن بعض الدول الخليجية والأوروبية التي تسافر إليها بصحبة عائلتها.

وتصنع موزة من هذه الزهور باقات تضعها في مزهريات البيت وتهدي شيئاً منها لأقاربها وأصدقائها في المناسبات، والبعض الآخر تقوم بتجفيفه وتستخدم جزءاً من الزهور الصالحة للطعام، في السلطات وصنع الحلويات والكب كيك.

أحواض مستدامة

وتتجه أم راشد لزراعة زهرة ((اليوستوما)) بكثرة لعشقها لهذه الزهرة تحديداً إلى جانب العديد من الأنواع الأخرى، حتى لقبها أهلها وصديقاتها بـ((ملكة اليوستوما)).

كما أنها تقوم بمعاونة زوجها بصناعة أحواض زراعية معدنية مستدامة تدوم أكثر من 20 عاماً، فهي ضد التآكل والصدأ ومقاومة للماء والرطوبة وصالحة للزراعة العضوية، ومطلية بطبقة صديقة للبيئة عبارة عن مزيج بين الزنك والماغنيسيوم، وحازت على براءة اختراع لهذه الأحواض هي وزوجها من دائرة الزراعة الأمريكية.

دكتورة زراعية

الطريقة التي اتبعتها أم راشد في الحفاظ على صحتها وصحة أبنائها تعتبر نموذجاً يحتذى، من أول انتقاء أصناف الخضروات التي تضم الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الكاملة، وصولاً إلى مغذيات النباتات والمبيدات التي تكافح بها الآفات، وهو ما يجعلها امرأة ناجحة حققت التميز في الزراعة وتستحق التقدير.

كما أنها أصبحت تمتلك رصيداً ضخماً من المعلومات القيمة عن الزراعة وفوائدها، وطرق زراعتها، وأنواعها المتعددة، وهي تستحق لقب دكتورة زراعية وبجدارة.

مزرعة السعادة

وتطمح أم راشد في إنشاء مزرعة للزهور على الطراز الريفي الأوروبي مستندة على أسس تجسد الاستدامة تحت مسمى ((مزرعة السعادة))، وتشجع المزارعين الإماراتيين على الاتجاه لزيادة الرقعة الخضراء في بيئة دولتنا الغالية التي تبذل قصارى جهدها في بناء وطن وأرض بأعلى المعايير.

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