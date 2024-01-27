جامعة الشارقة تستعرض ملامح استراتيجيتها 2024 - 2030

أكد أعضاء في الهيئتين التدريسية والإدارية بجامعة الشارقة، أن الجامعة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية إلى العمل على توفير بيئة ملهمة وداعمة للطلبة، تعتمد على التحول الرقمي والتميز في التعليم، وصقل مهاراتهم لرفد المجتمع بمجموعة متميزة من الباحثين والخريجين للعمل على خدمته وتنميته، وقالوا لـ((البيان)) إن الجامعة ركزت من خلال مؤتمرها الاستراتيجي الخامس الذي عقد مؤخراً تحت شعار ((تمكين أجيال المستقبل)) على التعريف بمستوى أداء الجامعة في الوقت الحالي، ومناقشة رؤيتها المستقبلية للخطة الاستراتيجية القادمة 2024- 2030.

وأضاف الأعضاء إن أبرز الأهداف التي ركزت عليها الجامعة هذا العام، هي التوطين وتعزيز القيادات الإماراتية في الكادر الأكاديمي والإداري، والتميز في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال تطويع الذكاء الاصطناعي، ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير الكفاءة الإدارية والجودة وتحسين عملية الأتمتة والرقمنة، إلى جانب ترسيخ مكانتها في مجال الابتكار والبحوث العلمية والتعليم من خلال المواهب الاستثنائية للعلماء الإماراتيين والمعلمين والقادة الأكاديميين، وذلك ضمن نطاقها في تميز التعليم والتعلم، والبحث العلمي المستدام الذي يخدم المجتمع وقطاع الصناعة، والتعاون المجتمعي وتأثيره، والحرم الجامعي الملائم للمستقبل، بالإضافة إلى تمكين أجيال المستقبل.

معايير عالمية

وأكدت الدكتورة العنود المرزوقي أستاذ مساعد بقسم إدارة الخدمات الصحية بكلية العلوم الصحية، أن التميز في التدريس وفق أحدث المعايير العالمية من أهم النقاط التي ركزت عليها الخطة الاستراتيجية للجامعة، ومنها التركيز على دمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريس، وذلك من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في تمكين الطلبة من المعلومة عن طريق البحث الصحيح والتحليل المنطقي بطريقه تفاعلية وباستخدام التقنيات المتوفرة، مثل منصة البلاك بورد وطرق البحث الحديثة مثل chat GPT لدعم مسيرة التعليم ضمن الإطار الأخلاقي والمهني للجامعة.

ولفتت المرزوقي إلى أنه يتم الاعتماد حالياً على أسلوب المحاكاة الافتراضية باستخدام بعض البرامج المتاحة لتمكين الطلبة من فهم السيناريوهات في تخصص الإدارة الصحية لضمان تحقيق مخرجات التعليم المرجوة من كل مساق تعليمي.

بحوث علمية

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء خلفان آل علي أستاذ مساعد في قسم الاتصال الجماهيري بكلية الاتصال، إن خطة الجامعة 2024 - 2030 ستساهم من خلال البحث العلمي في خدمة وتطوير المجتمع المحلي، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وذلك عبر التركيز على الموضوعات التطبيقية التي تهم المجتمع، كما أن كافة نتائج البحوث المنشورة في المجلات العلمية، ستتم مشاركتها مع المؤسسات والأفراد وأخذ التغذية الراجعة من المجتمع بعين الاعتبار في البحوث المستقبلية، من أجل بناء مشاريع ريادية مقتبسة من هذه البحوث، وبالتالي تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

بدوره، أكد شهاب الحمادي نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، أن الجامعة تعمل من خلال إمكانياتها الحالية على تطوير نظمها الإدارية لتحقيق الكفاءة الإدارية والجودة والتحول الرقمي، فهي تعمل حالياً على إعادة هيكلة النظام الإداري والأكاديمي الداخلي ليتناسب مع المتغيرات المستمرة، ولرفع كفاءة النظام المالي والإداري في الجامعة، وذلك توافقاً مع استراتيجية الجامعة الخمسية ورؤيتها المستقبلية، ويتم التركيز بشكل أساسي على التوطين ودمج المواهب المحلية في الجامعة واستقطاب المواطنين من علماء خبراء وأساتذة للعمل في القطاع الأكاديمي فيها، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة وأتمتة العمليات وتطبيق بروتوكولات الجودة ذات المعايير العالمية، وذلك بهدف تحديث السياسات والإجراءات لتتناسب مع أهداف الجامعة وتعزيز نهج متماسك مستدام.

بنية تكنولوجية

وأكدت الدكتورة سلامة الرحومي عميد شؤون الطالبات وأستاذ مساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، أن الجامعة تتوجه لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي والتطوير المؤسسي؛ للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي ومستدام، وتهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وميكنة نظم المعلومات الإدارية؛ بهدف التوظيف الفاعل للتقنيات الرقمية الحديثة، لتحقيق نقلة نوعية في أداء الجامعة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها؛ للقيام برسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة أسماء نصيري نائب مدير مركز التعليم المستمر وأستاذ مساعد في قسم الإدارة بكلية إدارة الأعمال، إلى أن أهمية البحث العلمي تأتي في تطوير المجتمع المحلي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال التركيز على الأبحاث المتعلقة بالتنمية المستدامة والبيئية للمساهمة في حل قضايا المجتمع مباشرة، كما يمكن للبحث العلمي أن يعزز من نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة إلى القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة، وتقديم برامج تعليمية وورش عمل تستهدف تنمية مهارات ريادة الأعمال لدى الطلبة بما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، إلى جانب تعزيز شراكات الجامعة مع قطاع الصناعة، وهو ما تعمل عليه خطة الجامعة في عامها الأكاديمي الحالي.

قيادات إماراتية

أكدت ندى الحمادي محاضر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، أن الجامعة وضعت محور التوطين وتعزيز القيادات الإماراتية في الكادر الأكاديمي والإداري ضمن أهم أولوياتها، وذلك من خلال جهودها الحثيثة التي استقطبت ولا تزال تستقطب من خلالها الكفاءات والمواهب الإماراتية، ومن أبرز ما يمكّن الجامعة من المحافظة على صدارتها في مسيرة التوطين، خلق شراكات مستدامة مع مختلف مؤسسات المجتمع من خلال توقيع مذكرات التفاهم وطرح برامج التدريب والتطوير المهني، وتسخير الجهود في تعزيز وتطوير الخطط الاستراتيجية لخدمة المجتمع ودعم مجال التعليم والبحث العلمي، واستقطاب المتميزين من الخريجين الإماراتيين وتعيينهم ضمن الكوادر الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

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