تقنيات الذكاء الاصطناعي ترتقي بالتعليم العالي والبحث العلمي

يعد الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً للنمو والابتكار في مختلف القطاعات، من ضمنها قطاع التعليم، ويرى مختصون وأكاديميون أنه في عصر تستمر التكنولوجيا بالتطور والنمو، تبرز أهمية الذكاء الاصطناعي كعنصر رئيسي في تحديث وتطوير مؤسسات التعليم العالي.

وقالوا لـ((البيان)) إن التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي، مما يمهد الطريق نحو مستقبل تعليمي متطور ومتكامل وبكفاءة فائقة.







وقال الدكتور سيف النيادي، أستاذ مساعد في جامعة العين: ((يتمثل الاستخدام الأول للذكاء الاصطناعي في تطوير نظم التعلم الذكية التي توفر تجارب تعليمية مخصصة لكل طالب، فعلى سبيل المثال تقوم جامعة خليفة بتطوير برمجيات قائمة على الذكاء الاصطناعي تتكيف مع مستويات فهم كل طالب، مما يحسن من الفهم والاستيعاب.

كما تستخدم الجامعة الأمريكية في الشارقة أنظمة تحليل بيانات لتطوير أساليب التدريس والمناهج، ويستخدم معهد ((مصدر)) للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات الذكاء الاصطناعي في أبحاثه المتعلقة بالطاقة المتجددة والاستدامة، مما يمكّن الباحثين من الوصول إلى فهم أعمق للموضوعات المعقدة)).

وأضاف: ((يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات التفاعل الطلابي مثل الروبوتات التعليمية والمساعدين الافتراضيين، الأمر الذي يحسن من تجربة التعلم ويعزز التواصل بين الطلاب والمؤسسات التعليمية، ويتيح فرصاً لتطوير محتوى تعليمي مبتكر يشمل تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وتستخدم جامعة زايد هذه التقنيات لخلق بيئات تعليمية تفاعلية وغامرة)).

آفاق جديدة







من جانبها، أوضحت الدكتورة رهف عجاج، أستاذ مساعد في الصحة البيئية والسلامة في كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي، أن ((التعليم العالي قد شهد تحولاً ملحوظاً بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي من المتوقع أن تحدث ثورة في مجالات التعليم.

وهذه التقنيات ستفتح آفاقاً جديدة، وأبرز مظاهر تأثير الذكاء الاصطناعي تتمثل في قدرته على تخصيص التجربة التعليمية من خلال تحليل بيانات الطلاب، ويمكن تطوير محتوى يتكيف مع احتياجات كل فرد)). وتابعت: ((تعزز هذه الطريقة فهم الطلاب، وتساعد في تحديد نقاط القوة والضعف بدقة، كما يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة وتحليل البيانات بكفاءة عالية، مما يفتح أبواباً جديدة للابتكار واستنباط النتائج)).

حلول وتحديات







بدوره، قال الدكتور سائد الرباعي، أستاذ مشارك بقسم أمن ونظم المعلومات في جامعة الإمارات: ((الذكاء الاصطناعي الإنتاجي يقدم حلولاً في بيئة التعليم العالي، حيث يمكن للموظفين الإداريين توسيع خدمات الدعم وتقييم طلبات الطلاب المحتملين بكفاءة أكبر، كما يمكن لأعضاء هيئة التدريس استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في المهام البسيطة للبحث وتطوير المناهج وتقييم الطلاب)).

وأضاف: ((لكن الذكاء الاصطناعي الإنتاجي يواجه قيوداً وتحديات أيضاً، مثل التفاعلات غير الشخصية مع الطلاب، واتخاذ قرارات محتملة متحيزة، واحتمالية تثبيط النمو الفكري والتعلم العميق من خلال إكمال المهام بطريقة آليه، ولكن في المقابل يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات البحث العلمي والتحليل البياني لدعم الباحثين والأكاديميين)).

أداة فاعلة







من جهته، أوضح الدكتور سعيد خلفان الظاهري، مدير الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، أن ((الذكاء الاصطناعي لم يصل حتى الآن لدرجة الإبداع التي لدى الإنسان، ولكنه أداة فاعلة تساعدنا في تصميم وكتابة المحتوى التعليمي ووضع أسئلة الاختبار، كما تساعد الطالب في توليد الأفكار وكتابة الأوراق البحثية والعلمية، وتخصيص عملية التعلم بناء على اهتمام الطالب وقدراته)).

وحول المخاطر الأخلاقية المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، أوضح أنها ((تتمثل في عدة محاور، منها: التحيز في البيانات، وتأثير المعلومات سلباً على التعليم المبني على حقائق صحيحة، وتوليد المحتوى الضار، وانتهاك الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، والغش، وانتهاك الخصوصية، والأتمتة وتهديد وظائف البشر، واتساع الفجوة)).

وأشار إلى أن الحل لتجنب هذه المخاطر يكمن في خلق الوعي والثقافة بالإمكانيات والقدرات وحدود هذه التقنية ومخاطرها والمسائل الأخلاقية الأخرى، ومحو أمية الذكاء الاصطناعي، ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.

مركز عالمي







أكد جاري فيرنانديز، مدير شؤون الطلبة المحتملين بجامعة ((هيريوت وات ــ دبي))، أن ((ريادة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء تجعلها مركزاً عالمياً للتعليم والتكنولوجيا للطلاب والأكاديميين، ويمكن للذكاء الاصطناعي إحداث ثورة في نظام التعليم، وأن يساعد المعلمين والأكاديميين على توفير تجارب تعليمية مخصصة لطلابهم، وتعزيز تحليلات التعلم)).







من جانبها، قالت درة عطاطرة، مدير معهد ((فالي أوف اكسبيرتس)) لتدريب وتأهيل طلبة الجامعات: ((دمج الذكاء الاصطناعي والميتافيرس يوفر تجارب تعليمية تفاعلية وممتعة.

حيث تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل أداء الطلاب وتصميم تحديات تعليمية مشوقة، ويمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم في تسريع التقدم نحو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي ينص على ضمان التعليم الجيد المنصِف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع)).

صناعات إبداعية







أما سارة رفاعي، أول رائدة أعمال عربية تؤسس منهجاً تسويقياً للمدربين بتقنية الذكاء الاصطناعي فقالت: ((تسهم هذه التقنية في تعزيز قطاع الصناعات الإبداعية وخلق حراك إبداعي يلبي حاجتنا في المنطقة إلى المهارات الرقمية التي تدعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي المليء بالفرص، بهدف إعداد جيل جديد متمكن من الكفاءات المحترفة القادرة على تقديم صورة حضارية نموذجية عن المنطقة العربية)).

بدورهم، أكد طلبة أن الذكاء الاصطناعي تقنية تُنبئ بمستقبل واعد في التعليم، مشيرين إلى أنه على خلاف محركات البحث التقليدية، يستطيع ((تشات جي بي تي)) إمدادنا بكم هائل من المعلومات الدقيقة بسهولة ويسر.







وقالت هند آل ناصر، طالبة اللغة العربية في جامعة الوصل بدبي: ((نحتاج إلى فهم أساسيات البرمجة قبل أن نتمكن من التعامل مع الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

كما نحتاج إلى توفير الخبرة العملية لنا باستخدام أدواته، لنكون مستعدين لمواصلة التعلم والتكيف مع التقنيات الجديدة، وتشجعينا على تبني عقلية النمو والنظر إلى التحديات على أنها فرص ومصادر جديدة للنمو والتعلم)).







ويقول أحمد محمد، طالب هندسة الإلكترونيات في جامعة ((روتشستر)) بدبي: ((لقد تكيفنا في السابق مع الآلات الحاسبة، وأصبح مسموحاً استخدامها في حصص الرياضيات.

لذلك أعتقد أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية سيصبح أمراً مسموحاً مع مرور الوقت، تماماً كما في حالة الآلات الحاسبة في الماضي، ومن الجيد أن تبدأ المدارس والجامعات بإدراج مناهج عن الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، وتشريع سياسات واضحة لتنظيمه وتوظيفه)).

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