جهود إماراتية متواصلة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها لدعم الأشقاء في قطاع غزة في إطار عملية ((الفارس الشهم 3)) تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات 311730 مستفيداً وذلك من خلال تسيير جسر جوي بلغ 148 طائرة، إضافة إلى سفينة شحن، و347 شاحنة نقلت المساعدات براً عبر مصر إلى غزة، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال، حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

محطات

وفي فيديو نشرته وكالة أنباء الإمارات عبر منصة ((إكس)) تضمنت المساعدات الإماراتية إقامة 6 محطات لتحلية المياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف جالون يومياً يستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة وتشغيل 11 مطبخاً خيرياً في توزيع الوجبات الغذائية على النازحين في القطاع.

وأطلقت الهيئة قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة ضمن حملتها الشتوية السنوية ((أنتم الأيادي الدافئة)).

دعم

وبادرت دولة الإمارات بتقديم المساعدات الإغاثية فور اندلاع الأحداث في قطاع غزة، حيث تم تقديم مساعدات عاجلة بقيمة 20 مليون دولار لدعم الأشقاء الفلسطينيين، واستضافت الدولة 2758 من أطفال فلسطين الجرحى ومرضى السرطان للعلاج في مستشفيات الدولة.

وبلغ عدد الحالات التي تم استقبالها في المستشفى الميداني في غزة 2333 حالة، ووصل العدد الإجمالي للمتطوعين العاملين في المستشفى إلى 43 متطوعاً متخصصين في طبّ وجراحة الأطفال والجراحة العامة والعناية المركزة، بالإضافة إلى الممرضين والفنيين المتخصصين في تشغيل الأجهزة الطبية.

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