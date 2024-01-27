كونغرس الإمارات للتبرع وزراعة الأعضاء.. التأمين الصحي يغطي عملياتها قريباً

كشف الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء، أن تغطية التأمين الصحي لعمليات التبرع بالأعضاء وزراعتها ستدخل حيز التنفيذ الفعلي قريباً، بعد أن تم الاجتماع مع كبرى شركات التأمين في الدولة والحصول على موافقاتها.

وهو الأمر الذي سيخفف من تكاليف هذا النوع من العمليات، منوهاً إلى أن ((التبرع بالإيثار)) الذي يقصد به التبرع بين أشخاص لا تربطهم صلة قربى، وبهدف إنساني ، سيدخل أيضاً حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة بالتدريج.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات كونغرس الإمارات السنوي للتبرع وزراعة الأعضاء 2024، أمس في دبي، والذي تنظمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي ويسلط الضوء على البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ((حياة))، ويستمر أربعة أيام بمشاركة 8000 خبير ومختص بشكل حضوري أو عن بُعد من ممثلي الجهات الصحية والمعنية الحكومية والقطاع الصحي الخاص ومن مختلف دول العالم، ضمن جلسات نقاشية وعروض تقديمية ومحاضرات متنوعة.

حلول مبتكرة

ويناقش المتحدثون ضمن جلسات علمية متعددة تستمر 4 أيام أهمية التبرع وزراعة الأعضاء في خفض حالات الفشل العضوي المزمن والحلول المبتكرة للتحديات، ومخرجات زراعة الأعضاء وأثرها في تحسين جودة الحياة للمتلقين للأعضاء والتقليل من عبء الأمراض المزمنة، وأهمية التعليم وبناء الكفاءات في مجالات التبرع وزراعة الأعضاء والخبرات والتعاون الإقليمي والدولي في المجال.

ويستعرض المؤتمر البرنامج الوطني ((حياة))، تحت مظلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الذي حصل على تقييم أفضل وأسرع برنامج تطوراً ونمواً بالعالم، وذلك بناءً على مؤشر تحسن الأداء وارتفاع نسبة المتبرعين، بعد الوفاة لكل مليون نسمة. وما حققته الإمارات من ريادة عالمية في نمو التبرع وزراعة الأعضاء بنسبة بلغت 417 % خلال آخر خمس سنوات.

وذلك بحسب نتائج مؤتمر الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء في الولايات المتحدة. إلى جانب التقدم المنجز في نشر ثقافة التبرع بالأعضاء بين المواطنين والمقيمين في الدولة والازدياد في أعداد المتبرعين، بصفته عملاً إنسانياً نبيلاً، يعكس قيم الاستدامة ويعزز تحقيق مستهدفات مؤشر جودة الحياة.

قيم وثقافة

وأكد عبدالله أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة حرص الوزارة والجهات الصحية على تعزيز قيم وثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع، من خلال إطلاق حملات مجتمعية وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية، وذلك في إطار سعيها لإيجاد حلول مستدامة للمرضى،.

وخصوصاً المصابين بالسرطان وأمراض القلب والفشل الرئوي والتليف الكبدي والفشل الكلوي، انطلاقاً من أن زراعة الأعضاء تؤدي إلى الشفاء التام وتحسين جودة الحياة. مشيراً إلى أن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء هو برنامج إنساني للتشجيع على التبرع بالأعضاء، باعتباره موقفاً بطولياً يجسد معنى الإنسانية ويعطي فرصة حياة جديدة، كما يؤكد الثقافة الراسخة للتبرع بالأعضاء بين أفراد المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: ((تواصل أبوظبي تعزيز إمكاناتها في التبرع وزراعة الأعضاء من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء في مختلف أنحاء الإمارات تحت مظلة البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ((حياة)) للحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات، مرسخة مكانتها وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

كما نؤمن بأهمية حشد الجهود العالمية للمضي في تعزيز التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية التي تتطلب تكاتفاً أممياً لتوسيع شبكات وسجلات المتبرعين بالأعضاء والمحتاجين إليها وكذلك تبادل المعارف والخبرات بين الكوادر الطبية، وهو ما نتطلع إلى أن يُسهم هذا الحدث المهم في تحقيقه))بدوره، قال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، إن دولة الإمارات نجحت في أن يكون لها منهجيتها الخاصة في التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

وذلك من خلال حزمة التشريعات والضوابط والإجراءات المنظمة، وأيضاً البرنامج الوطني ((حياة))، الذي يدعم مفهوم التبرع بالأعضاء والمرتبط بمنظومة القيم التي يتسم بها مجتمع الإمارات، أضف إلى ذلك الإمكانيات المتاحة والتجهيزات الطبية الأحدث عالمياً، والبيئة الصحية المتميزة، وغيرها من مقومات نجاح دولة الإمارات وتميزها في هذا المجال الصحي الحيوي.

وتشمل محاور المؤتمر معالجة التحديات والفرص المتعلقة بالتبرع بالأعضاء بين الأحياء وأيضاً بعد الوفاة، والتي تتضمن استراتيجيات من شأنها زيادة معدلات التبرع ومناقشة الاعتبارات القانونية والأخلاقية المترافقة معه، إلى جانب تعزيز آفاق التعاون بين المتخصصين في الرعاية الصحية من جهة والمؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمعية من جهة أخرى واستعراض تجارب الدول المختلفة في المجال.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء، أن البرنامج يؤسس للتمكين في المجتمع للتبرع من غير الأقارب، في ظل وجود لجنة وزارية تم تشكيلها لدراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، كما أنه تمت استضافة متبرعين بالإيثار من دول أخرى للاستفادة من تجاربهم.

ولفت العبيدلي إلى أن التبرع بالإيثار يكون غير موجه، بمعنى أن المتبرع لا يعرف المتلقي، ويشمل جميع أنواع الأعضاء التي أقرها القانون، ويخضع المتبرع والمتلقي لفحوصات طبية دقيقة وسيكون هناك طبيب لكل طرف من الأطراف لتوفير الحيادية اللازمة.

حيث سيقوم البرنامج بتوجيه هذا التبرع للمستحقين، لافتاً إلى أن هذا النوع من التبرع يتوجب القيام بعدد من الإجراءات بالتبرع التبادلي، وأنه حالياً تتم دراسة التجارب المختلفة في الدول التي سبقتنا في هذا المجال.

7 مستشفيات

وأشار العبيدلي إلى أن هناك 7 مستشفيات مؤهلة لنقل الأعضاء في الدولة متخصصة في الأعضاء المختلفة، وأنه يوجد تنسيق دائم ومستمر، وفيما يتعلق بقائمة الانتظار من قبل المستحقين لنقل الأعضاء، لفت إلى أن جميع الأشخاص المسجلين على غسيل الكلى مؤهلون للزراعة إلا إذا كان هناك مانع طبي، وحالياً يتم توحيد قائمة الانتظار.

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