نائب رئيس «هيريوت وات دبي»: الجامعة صممت برامجها لتتواءم مع المهارات الخضراء

أكد البروفيسور تادج أودونوفان نائب رئيس جامعة ((هيريوت وات دبي))، أن الجامعة صممت برامجها لتتواءم مع تعزيز المهارات الخضراء، من خلال دمج مبادئ الاستدامة.

وتقديم دورات متخصصة في هندسة الاستدامة والطاقة المتجددة، ودمج المشاريع العملية. وأضاف أن الجامعة تتعاون كذلك مع خبراء الصناعة، لتوفر التدريب اللازم لطلابها، من أجل تعزيز الخبرة العملية، ونتبنّى نهجاً متعدد التخصصات، ما يضمن فهماّ شاملاً لتحديات الاستدامة. وأكد أن الوظائف الخضراء تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

مشيراً إلى أن إنشاء اقتصاد الطاقة النظيفة، ينطوي على توليد فرص عمل جديدة. وفي حين أن بعض هذه الوظائف ستكون في مجالات متخصصة، مثل تركيب الألواح الشمسية، واستكشاف مواد البناء المبتكرة، فإن غالبيتها ستكون ضمن قطاعات التوظيف الحالية في الإمارات.

وأشار إلى أن مهندسي الأبحاث في جامعة ((هيريوت وات دبي))، صمموا مقراً لاختبار الطاقة الشمسية فوق سطح حرمها الواقع بقرية المعرفة، لمساعدة الشركات في تطوير واختبار تقنيات الطاقة الشمسية الجديدة، الاستفادة من موارد الطاقة الشمسية الوفيرة في دبي. وأكد أن هذه المبادرة تعتبر جزءاً من التزام الجامعة نحو الاستدامة، وتسليح طلابها بالمهارات الخضراء، وتجهيزهم لوظائف المستقبل.

وقال إن الإمارات قطعت خطوات كبيرة في تأهيل كوادرها لمواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق الأهداف الأساسية، وفقاً لمئويتها 2071.

وأشار إلى أن تقرير مهارات المستقبل 2030 الصادر عن أسبوع أبوظبي للاستدامة، أفاد بأن هناك 5 عوامل مؤثرة، تشكل مستقبل الوظائف على مستوى العالم، أبرزها التقدم التكنولوجي الذي سيكشف عن فرص غير مسبوقة، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأتمتة، والتصنيع المتقدم، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والبيانات الضخمة، وتحليل البيانات.

وأضاف أن هذا التوجه العالمي نحو الاستدامة، سيؤدي إلى ظهور مجالات جديدة في الطاقة البديلة وإدارة النفايات، مشيراً إلى أن مستقبل الوظائف يتجه نحو الاستدامة، وفقاً للأمم المتحدة، إذ أضحى هناك تحول عالمي نحو اقتصاد أكثر وعياً بالبيئة، واتجهت الكثير من قطاعات مثل الطاقة والنقل والبناء، إلى تبنّي ممارسات صديقة للبيئة.

وقال أودونوفان إن هذا التحول قد يولد 24 مليون فرصة عمل إضافية في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العاملين الذين يمتلكون المهارات المتعلقة بالاستدامة البيئية.

وذكر أن إنشاء محطات الطاقة الشمسية، سيؤدي إلى خلق فرص عمل لصانعي المعادن والكهربائيين ومجمعي المعدات الكهربائية، وغيرهم، كما تتضمن استراتيجيات الاستثمار في الطاقة النظيفة، مجموعة واسعة من أنشطة الخدمة والدعم الروتينية، بما في ذلك أدوار مثل المحاسبين والمحامين وموظفي المكاتب ومديري الموارد البشرية والصرافين ومندوبي مبيعات التجزئة.

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