تغييرات مرتقبة في «تويوتا» بسبب اختبارات السلامة

تشكل اختبارات السلامة عند التصادم في شركة صناعة السيارات اليابانية دايهاتسو، نقطة ضغط لإحداث تغيير في شركتها الأم تويوتا.

وبعد أن كشفت دايهاتسو العام الماضي عن مشكلات واسعة تتعلق باختبارات السلامة يعود تاريخها إلى أكثر من 3 عقود، شرعت أكبر صانعة للسيارات في العالم من حيث المبيعات، جاهدة للتعامل مع التداعيات.

وعقب مداهمة وزارة النقل لمقر شركة دايهاتسو أواخر العام الماضي، علقت الشركة كل شحنات السيارات على مستوى العالم. وفي الأسبوع الماضي، قالت الحكومة إنها ستلغي ترخيص تصنيع ثلاث مركبات تابعة للشركة، وإيقاف إنتاجها بشكل أساسي حتى استعادة التراخيص.

وتثير هذه القضية قلقاً كبيراً بشأن تداعيات هذه الأزمة على دايهاتسو، وقاعدة مورديها الضخمة، لدرجة أنها نوقشت في مؤتمر صحافي لبنك اليابان، حيث حذر تاكيشي ناكاجيما، ممثل البنك في أوساكا، من أن البنك المركزي بحاجة إلى دراسة تأثير الأزمة على أرباح الشركات والمعنويات في مناخ الأعمال.

وتعهد كوجي ساتو، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا في أبريل الماضي، بأن تكشف تويوتا عن خطط لإصلاح دايهاتسو الشهر المقبل، مشيراً إلى أن ذلك قد يشمل هيكل الحوكمة للمجموعة على نطاق واسع في المجموعة. المثير للاهتمام بالنسبة لمراقبي شركة تويوتا هو إلى أي مدى سيمتد ذلك في ظل تزايد التساؤلات حول الاستراتيجية الأساسية التي عززت نمو الشركة الصانعة للسيارات.

لا يقتصر تأثير المشكلة على إجبار شركتي دايهاتسو وتويوتا على إعادة تصميم منصات السيارات المتأثرة فحسب، بل يمكنها أيضاً فرض تغييرات على شبكة المجموعة المترامية الأطراف من الشركات التابعة والموردين. في نهاية المطاف، ليست هذه هي المشكلة الأولى التي تلحق بشركة تابعة لشركة تويوتا.

في عام 2022، فقدت شركة تصنيع الشاحنات هينو بعض تراخيصها بعد اعترافها بتزييف بيانات الانبعاثات. وقال أحد المحللين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ما يحدث في شبكة تويوتا هو نتيجة للرأسمالية، وليس فشلاً في حوكمة النظام.

في الأساس تعاني مجموعة تويوتا من كبر عدد شركاتها، وبالتالي فإنها ستواجه مشكلات. ولن تكون الحلول المقترحة لـ ((هينو))، حيث تملك تويوتا حصة أغلبية، هي نفسها في ((دايهاتسو)) التي تمتلكها بنسبة 100 %.

ومع ذلك، يعتقد آخرون، بما في ذلك تويوتا نفسها، أن هناك تعقيدات أكبر. وقال ساتو إن التغييرات التي سيحددها رئيس شركة تويوتا أكيو تويودا الشهر المقبل ستعزز حوكمة المجموعة حتى تتمكن شبكتها الكبيرة من الشركات التابعة من تبني ((فلسفة مجموعة تويوتا)).

وأشارت لجنة التحقيق التي تبحث في قضايا السلامة أنه تمت ممارسة ضغوط على موظفي دايهاتسو، مع زيادة إنتاج السيارات الصغيرة للأسواق الخارجية لصالح تويوتا وشركات سيارات أخرى، في ظل ضغوط ضيق الوقت للتسليم. واكتشفت لجنة التحقيق المستقلة 174 مخالفة تتعلق بالسلامة، أثرت على إجمالي 64 طرازاً بما في ذلك 22 طرازاً تبيعها تويوتا.

وقال ساتو للصحافيين: ((من المهم بالنسبة لنا إدارة المجموعة ككل حتى تتمكن من إظهار قوتها الجماعية، ما يحدث الآن يظهر أننا نواجه تحديات مع طريقة إدارة المجموعة)).

ما يعنيه ذلك غير واضح. وقد يشمل الأمر تخفيف ضغوط الإنتاج على الشركات بشكل أكثر فعالية؛ أو التأكد من أن تويوتا لديها مزيد من الرقابة على المهندسين وخط الإنتاج في الشركات التابعة؛ أو شيء آخر تماماً. ولكن كما هو الحال مع كل ما تفعله الشركة الأكثر قيمة في اليابان، سيكون الأمر جديراً بالمتابعة.

كانت إحدى النقاط الرئيسية للهيكل الحالي، وسبب انضمام شركات مثل مازدا وسوزوكي وسوبارو إلى عائلة تويوتا، هو توفير الحماية مع تنامي ضغوط الاستثمار في المركبات الكهربائية، لكن المحللين يشككون في مدى منطقية هذه الفرضية.

فككت ((تويوتا)) بالفعل بعض حصصها المتعددة في محاولة لتعبئة الموارد التي يمكن استخدامها لتمويل التحول بعيداً عن محركات الاحتراق الداخلي، وثمة شعور بين بعض المحللين والمستثمرين بأن خطوة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ستؤدي إلى تسريع التغييرات في الطريقة التي تعمل بها المجموعة.

وقال جيمس هونغ، المحلل المتخصص في صناعة السيارات لدى ماكواري ((يبدو أن حجم المجموعة يمثل نقطة قوة حالياً لكن في حال الانتقال إلى المركبات الكهربائية؛ ولم تعد المحركات هي المعيار الأساسي للتفريق بين صانعي السيارات والعلامات التجارية، فقد تصبح هذه الضخامة عبئاً مالي.

وقد تكون هناك حاجة لدمج بعض الشركات)). وأقر ساتو نفسه الأسبوع الماضي بأن ((المهم ليس أن يكون كل عضو من أعضاء مجموعة تويوتا محمياً، بل أن يظهر كل منهم خبراته حتى تساهم المجموعة في صناعة السيارات من خلال قوتها الجماعية)).

والسؤال الذي يمكن أن تجيب عنه تويوتا في فبراير هو عما إذا كان هيكلها الحالي يسمح لتلك الشركات بالقيام بذلك على وجه التحديد.

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