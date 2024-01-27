أوروبا تخفف خطط الرقابة على استثمارات الصين تجنباً لحرب نفوذ

قلصت المفوضية الأوروبية من خطط فرض المزيد من الضوابط على الاستثمارات المتجهة للخارج، وصادرات المنتجات الإلكترونية الحساسة؛ لتجنب الدخول في ((حرب نفوذ)) مع الدول الأعضاء.

من جانبها قالت مفوضة المنافسة التابعة للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر في أعقاب كشف النقاب عن حزم إجراءات تأخر تطبيقها تستهدف تعزيز سبل الأمن الاقتصادي للمفوضية، إن بروكسل قد تُقدِم على الارتقاء بجهود التنسيق مع الدول الأعضاء للمساعدة في حماية التكتل من تصرفات دول مثل الصين.

شدّدت فيستاجر على ضرورة الحيلولة دون الدخول في ((حوار تصادمي)) مع العواصم الوطنية المسؤولة عن قراراتها الخاصة بشأن ضوابط الصادرات والاستثمار. وأشارت فيستاجر كذلك إلى ثلاثة مجالات للعمل، وهي: زيادة الرقابة المفروضة على الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتطبيق ضوابط أكثر صرامة على الصادرات المتعلقة بالتكنولوجيات، التي قد تنطوي على استخدامات عسكرية محتملة.

وحسبما قيل على لسان بعض المسؤولين يتمثل المقترح التشريعي الوحيد في إصلاح قواعد الرقابة على الاستثمارات الواردة، وهو الأمر الذي لا بد أن يمر على موافقة الدول الأعضاء، وقد يستغرق تنفيذه فترة تتراوح بين العامين والثلاثة أعوام.

وناقشت مجموعة الدول الصناعية السبع (G7)، جهود رصد حركة الاستثمارات المتجهة للخارج، والتي تستهدف استبعاد الشركات التي تراوغ للتهرب من القيود من خلال إنتاج بضائع وسلع في دول ثالثة مقبولة. وحذّر قادة الأعمال التجارية من أن الإفصاح عن طبيعة الصفقات قد يعطي للمنافسين القدرة على النفاذ إلى بياناتهم واستراتيجياتهم.

اختارت المفوضية مدّ نطاق التشاور في هذا المجال وهو ما يمثل انتصاراً كبيراً بالنسبة للدول الأعضاء والشركات التي نمت لديها مخاوف بشأن اتساع دائرة الأعباء التنظيمية. ورغم ذلك، هناك جهود دعم تُبذل لزيادة أواصر التعاون والتنسيق بشأن الاستثمارات المتجهة إلى الخارج بسبب التهديد القادم من الجانب الروسي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية وبزوغ نجم الدور الصيني إلى جانب التحركات الأمريكية لدعم وتعزيز أمنها الاقتصادي.

منذ عام 2020، تلتزم الحكومات بإبلاغ بروكسل بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قد تهدد الأمن أو النظام العام. لكن فالديز دومبروفسكيز، مفوض شؤون التجارة، قال إن التعريف الأوسع لهذا الحراك يعني ضرورة إمعان النظر حتى في الصفقات غير المحفوفة بالمخاطر.

وتصبو المفوضية إلى تحديد القطاعات الحساسة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وتحقيق الانسجام، والتوافق بين مختلف الخطط والأنظمة الوطنية. ولا تزال هناك 5 دول أعضاء لم تطبق مثل هذه الأنظمة حتى الآن.

الأمر يستهدف كذلك وللمرة الأولى الاستثمارات بين دول الاتحاد الأوروبي، لكنها تتم من خلال شركات تعود ملكيتها لكيانات خارج حدود التكتل. وشهد 2022 إرسال 423 إشعاراً إلى المفوضية بموجب لوائح الرقابة على الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال دول أعضاء في الاتحاد، وهو ما يعكس نسبة الثلث من جميع ما خضع لتقييمهم من استثمارات حيث جاءت 5 % فقط من الصين والثلث من الولايات المتحدة وهذه الدول غير ملزمة باتباع آراء المفوضية.

وتتضمن حزمة الإجراءات أيضاً خططاً تستهدف تحسين وتعزيز جهود التنسيق بشأن ضوابط الصادرات ذات الصلة بالتكنولوجيات مزدوجة الاستخدام؛ نظراً لمقاطعة المنتديات متعددة الأطراف مثل ((ترتيبات واسنار)) من دول مثل روسيا.

وقال دومبروفسكيز، في توافق مع فيستاجر، إن التكتل قد يتجه نحو إقامة منتدى هدفه تحقيق المواءمة بين ضوابط الصادرات، وتقديم النصح والإرشاد بحلول الصيف حول كيفية تنسيق القوائم قبل التطبيق المقرر سابقاً لخطط الضوابط الوطنية. كما أردف مشدداً على ضرورة تلافي ((الخلط بين مختلف أوراق التدابير الرقابية)).

وأشار إلى أن ((المناخ الجغرافي السياسي والسباق المحتدم نحو الاستحواذ على الوسائل والموارد التكنولوجية الجديدة يعني أن الاتحاد الأوروبي لا بد أن يعزز ويدعم جهود التنسيق والفعالية والكفاءة المتعلقة بما يتبناه من ممارسات ونظم للعمل والتطبيق)). وهذا ما يتطلب ضرورة التأكيد على ألا تقع ((البضائع والتكنولوجيا والمعرفة الفنية)) في ((أيدي الأطراف الخطأ، مما يتسبب في نهاية المطاف في إضعاف قدرات الاتحاد الأوروبي أو النظام الأمني العالمي)).

وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن الفكرة كانت تتمثل في ((التوصل لآلية معينة للحد من المخاطر))، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مبادرات الانفتاح والتحرك بديناميكية.

وأوصت المفوضية كذلك بضرورة قيام المجموعات البحثية بتقييم المخاطر المرتبطة بالتعاون مع جهات صينية ومن دول أخرى.

وقالت فيستاجر، وهي أيضاً نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية المسؤولة عن ملف القطاع الرقمي: ((إن قضية الأمن تأتي على رأس المخاوف الحقيقية والمتزايدة)). وكشفت النقاب كذلك عن وجود جهود تشاور حول كيفية تغلب الاتحاد الأوروبي على الحدود والقيود الحالية المفروضة على الإنفاق على الأبحاث العسكرية.

ولاقت حزمة الإجراءات ترحيباً وحفاوة كبيرة من جانب جيوفري فان لُويفِنْ، وزير جارة هولندا التي كانت أصدرت قراراً بحظر تصدير ماكينات صنع رقائق السيليكون المتطورة إلى الصين.

وقال لصحيفة فايننشال تايمز ((إنّ الأدوات التي لدينا لا تتناسب على وجه التحديد مع طبيعة ما نواجهه من تهديدات وتحديات)).

وأردف ((هذا الأمر سيؤدي دور القوة الدافعة والمحفزة بالنسبة لجميع حكوماتنا نحو كيفية وضع إطار عمل يستهدف مواءمة الجهود ومشاركة التجارب والخبرات)). ولكن قال بيتر سزيجارتو، وزير التجارة المجري، إن حزمة الإجراءات كانت بمنزلة محاولة ((سياسية)) من دول الاتحاد الأوروبي، ولم ترقَ ((للوصول للقدر المطلوب من التنافسية)) الذي يؤهلها لحظر الاستثمارات التي كانت تتلقاها من الصين على مستوى قطاع المركبات الكهربائية وغيره من القطاعات.

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