هل تنتصر السياسة أم الاقتصاد في ميزان 2024؟

هل يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في مارس؟ ستكون الإجابة قطعاً بـ ((نعم))، إذا ما نظرت إلى ما يُعرف بقاعدة تايلور، التي سُميّت تيمناً بجون بي تايلور، الخبير الاقتصادي الأمريكي المرموق.

ففي النهاية هذه القاعدة التي تتوقع معدل الفائدة الأمثل باستخدام متغيرات مثل مستويات الأسعار والبطالة والدخل الحقيقي، تعني أن ((الفائدة على الأموال الفيدرالية اليوم لا يجب أن تكون 5.5 %.

وإنما 4.5 %))، بحسب تورستن سلوك، الخبير الاقتصادي لدى ((أبوللو)) هذه فجوة كبيرة، ولا عجب من مضي الأسواق على نحو يوحي بأنه سيكون هناك خفض للفائدة الأمريكية 6 مرات هذا العام، مع احتمالية بنسبة 70 % أن يبدأ هذا القرار في مارس.

لكن إذا استمعنا للأحاديث الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً، ستكون الإجابة مختلفة. فقد قال فرانسوا فيليروي دي جالو، محافظ المصرف المركزي الفرنسي، أمام المشاركين في المنتدى بدافوس: ((الوقت مبكر للغاية لإعلان النصر على التضخم)).

وردد الكلام نفسه فيليب هيلدبراند، المحافظ السابق للمركزي السويسري والذي يعمل حالياً لدى ((بلاك روك)): ((في مرحلة ما سندرك إنه ليس من السهل الاستقرار عند مُستهدف التضخم البالغ 2 % الذي تتطلع له المصارف المركزية، بالتالي فإن التفاؤل بشأن الفائدة في الولايات المتحدة على وجه الخصوص ربما يكون مُبالغاً فيه)).

قد يستنتج المرء من هذه التصريحات أن البعض يعتقدون بوجود في خطأ قاعدة تايلور، و/أو من الأفضل تجاوزها. فهل هذا مهم؟

قد لا يتفق شخص ناقد مع هذا. إلا أن المصارف المركزية تكره دائماً استباق الأسواق لهم، وكثير من الاقتصاديين يعتبرون هذه القاعدة التي كانت مقدسة يوماً ما فظة بشكل مفرط، لكن في رأيي، هذا التنافر يشير إلى سؤال أكبر بكثير يحتاج المستثمرون إلى التأمل فيه: هل تهيمن العوامل السياسية على أساسيات الاقتصاد في 2024 أم العكس؟ أو إذا أردنا صياغة السؤال بمصطلحات السياسة النقدية:

هل تتسبب دورات الطلب وأساسيات الاقتصاد؟ أم ستكون قضايا العرض، التي غالباً ما تكون مرتبطة بالسياسة، هي ذات اليد العليا؟ ،حتى وقت قريب، كان الافتراض السائد لدى غالبية المصارف المركزية وخبراء الاقتصاد أن دورات الطلب هي الأكثر أهمية. ومن هنا شاع استخدام النماذج الأنيقة، مثل قاعدة تايلور، التي تتوقع المستقبل باستخدام بيانات قديمة تقيس أساسيات الاقتصاد.

لكن فيروس كورونا قلب هذه الثقة، بعد ارتفاع التضخم إثر الصدمات التي منيت بها سلاسل التوريد في 2021، ثم انخفاضه في 2023 عند خفت حدة الصدمات.

ولنكون منصفين فإن الطلب أيضاً مهم، كما أشارت التدوينات الأخيرة الصادرة عن مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، فالمحفزات المالية ذات الصلة بفيروس كورونا عززت الطلب بطريقة أسهمت في زيادة الأسعار، لكن ارتفاع الفائدة العام الماضي مرات عدة عكس هذا الاتجاه.

ومع ذلك، تشير حسابات مجلس المستشارين الاقتصاديين، باستخدام بحث أجرته جانيت يلين قبل تنصيبها وزيرةً للخزانة، إلى أن 80 % من الانخفاض الأخير في التضخم يعود إلى تقلبات في العرض، وهي بالطبع، خارجة عن سيطرة الفيدرالي ونماذجه، يبعث هذا على تريث مسؤولي المصارف المركزية وكذلك قادة الأعمال. على سبيل المثال، في يناير 2023 طلبت من مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين التنبؤ باتجاهات التضخم في أمريكا وتوقع غالبيتهم رقماً يتجاوز 6 % في 2024، ما يزيد كثيراً على المعدل الحالي البالغ 3.4 %.

الخبر السار هنا أن بعض الاقتصاديين يحاولون تغيير نماذجهم استجابة لذلك، على سبيل المثال، طوّرت إليسا روبو، الخبيرة الاقتصادية لدى ((شيكاجو بوث))، ما يُدعى ((مؤشر الصدفة القدرية))، الذي يتتبع صدمات العرض، جنباً إلى جنب مع التقلبات التي تطرأ على الطلب، في توقعاته للتضخم.

أما الخبر السيئ هو أن هذا العمل ما زال في مهده، ولم يتم دمجه رسمياً بنماذج المصارف المركزية. لذلك، يأتي دور السؤال المهم: إلام ستؤول أنماط العرض والطلب هذه في 2024، سواء في أمريكا أو في أي مكان آخر؟

إذا كنت متفائلاً، ممن يركزون على أساسيات الاقتصاد، مثلما يفعل كثير من المشاركين في دافوس، فستفترض أن دورات الطلب لها الغلبة.

على أية حال، انقضت إغلاقات كورونا، وأصبحت الشركات حالياً أكثر خبرة في إدارة صدمات سلسلة التوريد، سواء كانت فقدان الغاز الروسي أو اضطرابات الشحن. وأظهر استطلاع أجراه ((بنك أوف أميركا)) أن غالبية المستثمرين العالميين يرجحون هبوطاً ((سلساً)) أو ما هو أفضل من ذلك في 2024، وهي القراءة الأكثر تفاؤلاً منذ عامين تقريباً.

لكن إن كنت متشائماً، فلا يمكن تجاهل المشكلات السياسية. فالنزاعات الجيوسياسية تعزز بالفعل أسعار النقل. وبإمكانك النظر إلى الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر. وفي حين تراجع التأثير المباشر لهذه الهجمات بسبب الانخفاض المعتاد للشحن في يناير، إلا أن البنك الدولي حذّر من أن مؤشره لضغوط سلاسل التوريد يرتفع.

يعتقد جريج جنسن، كبير مسؤولي الاستثمار المشارك لدى ((بريدجواتر))، على سبيل المثال، أن المستثمرين ((يقللون من شأن)) تهديدات التضخم التي قد تنشأ عن الفوز الرئاسي المفترض لدونالد ترامب، حيث من المحتمل أن يعين حاكماً مطيعاً للفيدرالي، ويفرض تعريفات جمركية باهظة، ويطلق العنان لسياسة مالية توسعية.

وبالطبع، فليس مسموحاً لمسؤولي المصارف المركزية أخذ مثل هذه المخاطر في اعتبارهم عند وضع نماذجهم، أو على الأقل رسمياً. لكن مثل هذه المخاطر تفسّر تعارض التفاؤل الذي عم دافوس مع أسعار السوق. كما تشير إلى درسين مهمين. الأول هو حاجة خبراء الاقتصاد في كافة القطاعات إلى دراسة مشكلات العرض وليس فقط ديناميكيات الطلب. والثاني، هو تحلّي الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين بالحكمة والتحوط هذا العام، فنطاق النتائج المُحتملة واسع للغاية.

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