829.6 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي في 2023

أعلنت مجموعة البنك العربي نتائجها المالية لسنة 2023 فبلغت أرباح المجـموعة 829.6 مليون دولار، مقارنة بـ544.3 مليون دولار لسنة 2022 وبنسبة نمو بلغت 52 %.

وحافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 11.4 مليار دولار.

وحققت مجموعة البنك العربي من شبكة فروعها ووجودها المنتشر محلياً وخارجياً أداء قوياً في سنة 2023 مدفوعاً بالنمو المستدام بمختلف قطاعات الأعمال، فارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 34 % لتصل إلى 1.81 مليار دولار.

وارتفعت أصول المجموعة في نهاية سنة 2023 لتصل إلى 68.3 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 6 %، كما ارتفع مجمل محفظة التسهيلات بنسبة 5 % لتصل إلى 37.1 مليار دولار، مقارنة بـ35.4 مليار دولار في العام السابق، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6 % لتصل إلى 50.6 مليار دولار، مقارنة بـ47.7 مليار دولار في العام السابق.

وبناءً على نتائج البنك المالية الأولية والخاضعة لموافقة المصرف المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % لسنة 2023. وقال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي:

إن الأرباح التي حققها البنك في سنة 2023 تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتبرز نجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته، وتأكيداً على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد المصري قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق مستويات ربحية متميزة ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية المرتكزة على وجوده في العديد من المناطق وخصوصاً منطقة الخليج العربي، ما يعزز الموقع الريادي الذي تتبوأه المجموعة والمضي قدماً لتحقيق طموحات وتطلعات مساهمينا وخدمة عملائنا.

وأشارت رندة الصادق المديرة العامة التنفيذية للبنك العربي إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها مجموعة البنك العربي في سنة 2023 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك تحقيقه في إيراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسة محلياً وخارجياً.

فحققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية نتيجة لنمو صافي الفوائد والعمولات وذلك بفضل الجهود المستمرة والناجحة في تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الأسواق.

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